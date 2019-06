Bắt giám đốc gọi giang hồ chặn xe chở công an ở Đồng Nai

Tối 19/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng trinh sát Bộ Công an bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để điều tra về việc người này liên quan đến vụ chặn xe chở công an, gây rối công cộng.

Ông Lương là giám đốc công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, thầu nhiều dự án hạ tầng ở TP Biên Hòa. Doanh nghiệp của người này đóng tại phường Thống Nhất.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Theo thông tin ban đầu, ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang “36”) đến giúp mình giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc gọi này, Giang điều động hàng chục giang hồ khắp Biên Hòa đến bao vây xe chở công an, gây náo loạn khu vực suốt nhiều giờ.

Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ngô Văn Giang, Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn “nhóc”) và Nguyễn Văn Căn để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trưa 12/6, ông Nguyễn Tấn Lương và Lê Võ Trường Hải cùng 8 thanh niên khác nhậu tại phòng VIP 8 quán Lâm Viên (TP Biên Hòa). Nhóm 4 người gồm: Phạm Văn Hiền (doanh nhân), Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (Công an Đồng Nai) và Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) nhậu ở phòng VIP 2 cùng quán trên.

Thấy mệt, ông Hiền ra khỏi phòng và vô tình nôn ói trúng người của Lương nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nhóm công an và ông Hiền sau đó lên ôtô rời khỏi quán.

Lúc này, Giang nhận được cuộc gọi từ ông Lương và điều hàng chục giang hồ đuổi theo, chặn xe của nhóm công an. Tại đây, Tuấn "nhóc" có hành vi đập vào ôtô chở công an, chửi bới và đòi "xử" những người trong xe.

Ông Hiền và công an ngồi trên xe, khóa cửa chờ tổ công tác đến xử lý. Lực lượng cảnh sát 113 sau đó có mặt và nhóm giang hồ rời hiện trường.

Theo Zing

