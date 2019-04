Bắt 'trùm' ma túy trốn nã 5 năm ở nước ngoài

Đối tượng Đồng (giữa) bị công an Trung Quốc bắt giữ, trao trả qua cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Việt Dũng

Sáng 19/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) tiếp nhận đối tượng Lương Văn Đồng (SN 1958, trú bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do Công an Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 3/2014, Đồng thuê Hoàng Văn Hiệp (SN 1966) và Phan Văn Tuấn (SN 1982, đều ở cùng thôn) vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc với giá 6 triệu đồng/chuyến.

Trùm ma túy Đồng tại cơ quan công an .Ảnh: Việt Dũng

Trong quá trình vận chuyển, hai đối tượng Hiệp và Tuấn đã bị Công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt giữ. Riêng Đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua xác minh, đối tượng này đang ở Quảng Tây, Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn gửi công hàm trao đổi và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Quốc bắt giữ.

Đồng bọn tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy đã bị xét xử, lĩnh án .Ảnh: TL

Được biết, tham gia đường dây ma túy trên còn có hàng chục đối tượng tham gia.

Công an, ngành chức năng địa phương lần lượt bắt giữ, làm rõ hành vi buôn bán vận chuyển số lượng hàng trăm bánh heroin. Sau 5 năm “cao chạy xa bay”, đối tượng Đồng đã sa lưới pháp luật.

