Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây 3 ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, đối tượng Hà Văn Thắng (SN 1983), trú tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và bố đẻ Hà Văn Nhượng (SN 1952) xảy ra cãi nhau. Trong lúc, không giữ được bình tĩnh, Thắng cầm búa đánh bố tử vong.



Gây án xong, Thắng lấy xe đạp, mặc áo màu xanh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tứ Kỳ cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành truy bắt đối tượng và đến rạng sáng nay, Thắng đã bị bắt giữ.

Sau khi gây án, đối tượng Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường và được camera an ninh nhà dân ghi lại

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV vào chiều nay (19/4), ông Nguyễn Việt Dự - Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết, khoảng 4h30 sáng nay (21/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) đã bắt được đối tượng khi đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 đoạn qua xã Nguyên Giáp. Hiện tại, đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh để lấy lời khai và cơ quan chức năng đang truy tìm hung khí gây án.

Cũng theo chính quyền xã Quang Trung, đối tượng là con út trong gia đình, đã kết hôn và có 1 con gái. Đối tượng có biểu hiện thần kinh từ lâu, trước đây đã được gia đình đưa đi điều trị nửa chừng thì về và hiện tại Thắng không có sổ theo dõi thần kinh, không thuộc đối tượng thần kinh quản lý của địa phương.

Được biết, trong sáng nay lễ án táng của nạn nhân xấu số đã được gia đình và dòng tộc lo hoàn tất.

Đức Tùy

