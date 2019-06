Bắt được nghi phạm truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Trao đổi với Zing sáng 16/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm chính trong vụ truy sát khiến ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi) tử vong, anh Phạm Hồng Cấp (28 tuổi), Phạm Hồng Phát (26 tuổi, cùng ở xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương nặng.

Xe tay ga nhóm người đến nhà ông Văn truy sát bỏ lại. Ảnh: Thanh Đức.

"Chúng tôi đã làm việc cùng 6 người liên quan đến vụ truy sát vào chiều 14/6. Nhân vật chính đã bị bắt sau 9 giờ gây án. Cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và kêu gọi những người liên quan đến công an đầu thú", đại tá Dũng nói.

Theo lãnh đạo Công an Quảng Nam, cầm đầu nhóm 20 người truy sát 3 cha con ông Văn là Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ). Công thừa nhận đã dùng kiếm chém 3 nạn nhân.

Như Zing.vn thông tin, khoảng 17h ngày 14/6, ông Phạm Hồng Văn cùng 2 con trai đang ở nhà thì bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí truy sát. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Hai con ông này bị thương ở mặt và xương sống.

Tại hiện trường, nhóm gây án bỏ lại một xe tay ga và nhiều hung khí là dao, kiếm tự chế.

Theo Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật