Bắt được 2 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng BIDV

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an quận Đống Đa đã bắt giữ thành công hai đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Đây là hai đối tượng đã bịt mặt, xông vào chi nhánh ngân hàng BIDV Ngọc Khánh, nổ súng uy hiếp khách hàng, nhân viên ngân hàng rồi cướp đi số tiền lớn hôm 27/7.

Đối tượng Ngọc (ảnh tư liệu)

Sáng 27/7, tại chi nhánh ngân hàng BIDV Ngọc Khánh xuất hiện hai người đàn ông bịt mặt bằng khẩu trang. Sau khi vào bên trong phòng giao dịch, một người dùng súng giơ lên trần nhà bắn một phát để uy hiếp, khống chế toàn bộ mọi người. Tên này sau đó vơ tiền trên bàn tại các quầy tín dụng ném ra phía ngoài cho đối tượng còn lại nhặt cho vào túi mầu đen.

Sau khi cướp xong, hai đối tượng đi bộ ra ngoài và khống chế, cướp một xe máy Honda của người dân trên đường và tẩu thoát.

Cơ quan điều tra cho hay, đối tượng Ngọc là chủ mưu. Trong thời gian qua do làm ăn thua lỗ, dẫn tới nợ nần, Ngọc đã rủ Mạnh đi cướp ngân hàng.

Cơ quan điều tra cũng xác định bước đầu khẩu súng hai đối tượng sử dụng là dạng súng tự chế, colt xoay bắn đạn thể thao.

