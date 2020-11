Bắt đối tượng tẩm xăng vào người xông vào cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa tạm giữ 1 nghi can để điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra sáng nay (14/11) trên địa bàn.

Nghi can cướp ngân hàng khi bị bắt giữ

Nguồn thông tin cho hay, khoảng 9h15 sáng nay (14/11), một người đàn ông cầm theo can xăng đi vào ngân hàng ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.



Khi vào ngân hàng, người này tẩm xăng vào người và ném 1 ba lô về phía các nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào trong.

Bảo vệ của ngân hàng đã có phản ừng và xông vào khống chế. Tuy nhiên, kẻ cướp bật lửa, khiến lửa bén vào người gây cháy. Người đàn ông cởi áo chạy ra phía ngoài.

Tuy nhiên, bảo vệ và người dân đã kịp thời khống chế đối tượng, dập tắt lửa.

Ngay sau đó, Công an có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở Công an để lấy lời khai. Hiện Công an đang làm rõ các tình tiết và động cơ của đối tượng.

