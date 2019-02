Bắt đối tượng là em họ của nghi phạm trong nhóm buôn ma túy ôm súng cố thủ ở Hà Tĩnh

Chiều 16/2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà đối tượng Đào Viết Sơn (SN 1992, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá.

Lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Đào Viết Sơn.

Chiều ngày 17/2, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, cho biết: "Đào Viết Sơn là em họ của đối tượng Nguyễn Thành Trung (mẹ Trung là chị gái của mẹ Sơn). Đối tượng Sơn đã có vợ và con. Cách đây gần hai năm, vợ Sơn đưa con về cho ông bà ngoại nuôi rồi bỏ đi biệt tăm. Ở địa phương, Sơn chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp gì. Sơn thường đi lang bạt khắp nơi ít khi về địa phương".

Được biết, Sơn là đối tượng có liên quan đến vụ án nhóm đối tượng vận chuyển ma túy, dùng hàng "nóng" chống trả lực lượng chức năng. Hiện đối tượng Sơn đang bị bắt giữ cùng với số tang vật thu được. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị bắt trước đó.

Sau khi các đối tượng được khống chế hoàn toàn, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ một số hung khí gồm: 1 quả lựu đạn đã được tháo chốt (buộc lại bằng dây chun), 1 khẩu súng có 7 viên đạn đã lên nòng và 3 viên nằm ngoài hộp đạn và một số chiếc dao, kiếm...

3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

S.Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật