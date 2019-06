Bắt đối tượng giả danh đại úy công an để lừa đảo

Ngày 21-6, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt giữ Lê Hoài Phương (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Thạnh) theo lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2017, khi mới 19 tuổi, Phương là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tiền của người dân. Mua được bộ trang phục cảnh sát giao thông và hàm đại úy trên mạng xã hội, gã thanh niên mặc bộ cảnh phục chụp ảnh rồi khoe với nhiều người có các có mối quan hệ trong lĩnh vực bất động sản, vận tải…

Thanh niên giả danh đại úy công an giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, gần 20 trường hợp ở các địa phương như Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và TP Nha Trang tố cáo bị Phương lừa đảo từ 20 triệu đến cả trăm triệu đồng. Đến ngày 9-10-2018, khi đang tiến hành lừa đảo 1 người ở phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) thì Phương bị Công an TP Nha Trang phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 10-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Người nhà bảo lãnh tại ngoại nhưng Phương bỏ trốn.

Phương bị bắt giữ - Ảnh: Công an TP Nha Trang

Sau nhiều lần triệu tập Phương bất thành, ngày 22-5, Công an TP Nha Trang ra quyết định truy nã toàn quốc. Đến ngày 19-6, Phương bị bắt tại khu nhà trọ ở khu vực Cầu Ông Bộ, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang. Trước mắt, Công an TP Nha Trang đã xác định 12 nạn nhân bị Phương lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần 330 triệu đồng với nhiều lý do khác nhau.

Theo Kỳ Nam

NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật