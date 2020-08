Bắt đối tượng giả danh con Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La để vay mượn tiền

Chiều 14/8, thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Vì Chấn Hai (SN 1996, trú tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi giả danh Công an và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Vì Chấn Hai. Ảnh do cơ quan công an cung cấp





Tại cơ quan điều tra, Hai khai nhận: Khoảng tháng 5/2020, gã mua 1 bộ trang phục công an với cấp hàm thượng úy từ một người ở Hà Nội. Sau đó đối tượng lên tỉnh Lai Châu tự nhận mình là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an, được tăng cường lên tỉnh Lai Châu và Điện Biên thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra đối tượng còn giới thiệu mình là con của một Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Sau đó, Vì Chấn Hai vay mượn tiền của một người với lý do để mở dịch vụ du lịch Homestay tại huyện Tam Đường.

Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.





Vì Chấn Hai cũng đã 2 lần vào huyện Nậm Pồ (ngày 6/7/2020 và ngày 22/7/2020). Tại đây, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã vay mượn tiền của một người dân với lý do để mua đất tại xã Nà Hỳ.

Qua tiếp xúc, người dân thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi ngờ giả danh nên đã trình báo cơ quan công an. Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, sau đó tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang trú tại một nhà nghỉ ở Trung tâm hành chính huyện Nậm Pồ.

