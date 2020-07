Bắt đối tượng chém chết bạn vì không xin được ma tuý ở Sơn La

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Hạng A Mua, SN 1994, trú tại bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La về tội giết người.



Trước đó, ngày 9/7, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Bắc Yên về việc phát hiện một tử thi tại khu vực núi Chu Vang- trung tâm rừng đặc dụng Tà Xùa thuộc bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Trên cổ tử thi có nhiều vết thương nghi do dao chém.

Nhận định đây là vụ án mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ.

Đối tượng Hạng A Mua tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/7, công an đã xác định được hung thủ gây án là Hạng A Mua, là người cùng bản với nạn nhân, cũng là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên ra vào khu rừng đặc dụng Tà Xùa khai thác lâm sản trái phép cùng với nhóm đối tượng nghiện ma túy của bản Làng Sáng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Mua khai nhận, tối 7/7, tên này lên lán của Hạng A Sồng ngủ cùng. Sáng 8/7, Mua dậy xin cơm ăn và ma túy để sử dụng nhưng Sồng không cho.

Bức xúc nên Mua đã dùng dao nhọn (loại dao của người dân tộc Mông) chém vào cổ làm Sồng tử vong, sau đó Mua lấy ma túy của Sồng sử dụng. Gây án xong, Mua trở về bản coi như không có chuyện xảy ra cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật