Bắt đối tượng bị truy nã vì đánh con nợ

Ngày 2/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Đinh Thanh Tú (SN 1996, trú tại ngõ 85 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng bị Công an quận Đống Đa truy nã trước đó.

Theo hồ sơ, ngày 27/9/2019, Tú cùng một số người bạn đến quán cà phê (ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) để gặp anh Đ (quê ở Phú Thọ) nói chuyện về số tiền anh Đ nợ.

Đối tượng Tú (ảnh tư liệu)

Lúc này hai bên đã xảy ra cãi vã, Tú cầm cốc thủy tinh hắt nước vào mặt anh Đ, rồi tiếp tục đập cốc vào người anh Đ khiến nạn nhân bị thương tích ở đầu và tay. Anh Đ sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Tú về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật