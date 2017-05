Bắt cóc con riêng của người tình rồi đem bán

Nạn nhân là bé gái Bùi Ngọc C (SN 2014) con của bà Nguyễn thị T (SN 1979, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Cần Giờ).

Đối tượng Nửa tại cơ quan Công an. Ảnh : C.T

Vụ việc tóm tắt như sau: Ngày 21.4, bà T đã đến Công an huyện Cần Giờ trình báo về việc con gái bà là cháu C bị người tình của mình bắt cóc. Theo đó, trước đây bà T có chồng và 4 người con, trong đó, C là con gái út. Do có mâu thuẫn chuyện tình cảm nên bà T đã ly hôn.

Sau đó, bà T đưa cháu C đến thuê trọ ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ để sinh sống. Trong khoảng thời gian này, bà T có quen biết với Nữa nên cả 2 cùng sống chung với nhau tại đây.

Khoảng 13h ngày 16.4, bà T gửi cháu C cho Nữa trông nom để bà đi làm tóc. Đến 13h30 cùng ngày, bà trở về nhà thì phát hiện bé C và Nữa không có ở nhà. Bà hỏi người em trai cạnh phòng thì được biết là Nữa mượn chiếc xe máy để đi chợ cùng với bé C và chưa về trả.

Bà T liên lạc qua điện thoại thì Nữa nói rằng không muốn sống chung và bắt cóc con gái bà đưa đi nơi khác sinh sống. Nữa nói sẽ nuôi cháu C tới năm 18 tuổi rồi sẽ đưa về trả lại. Bà T van xin thì Nữa nói bà xuống tỉnh Đồng Tháp gặp và trả lại con cho bà.

Khi xuống Đồng Tháp, bà T điện thoại cho Nữa thì không liên lạc được. Lo cho sự an nguy của con gái mình, bà T quay trở về và tới Công an trình báo.

Trước tính chất vụ việc, Công an huyện Cần Giờ đã báo Công an TP.HCM. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chỉ đạo đội phòng chống tội pham có tổ chức (đội 2) thuộc phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè để điều tra.

Với những thông tin ít ỏi về Nữa, Công an đã mất một thời gian dài để truy tìm. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định được nghi can Nữa đang ở TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận. Đêm 18.5, tổ trinh sát đội 2, Công an TP.HCM đã có mặt tại TX.La Gi phối hợp cùng công an địa phương phát hiện Nữa đang làm công nhân cho công ty TNHH M.H (chuyên sản xuất thức ăn cho cá) tại cụm công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, TX.La Gi nên đã đeo bám.

Sáng 19.5, Công an mời Nữa về trụ sở Công an địa phương để làm việc. Tại đây, Nữa thừa nhận hành vi của mình. Sau khi bắt cóc bé C Nữa đưa bé về nhà trọ tại huyện Bình Chánh. Nữa mang chiếc xe máy bán được 1,3 triệu đồng. Thông qua bà V.T.B.B (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh, là chủ 1 quán ăn) Nữa bán cháu N cho gia đình ông Nguyễn Văn T (SN 1970, ngụ tỉnh Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh) với giá 3 triệu đồng.

Công đã đã tìm đến nhà ông T và biết vợ của ông T đã đưa cháu C về tỉnh Cần Thơ chơi và sẽ quay lại TP. Tối 19.5, khi bà vợ ông T vừa dắt cháu C về đến nhà thì trinh sát ập vào giải cứu an toàn cho cháu C.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân Việt