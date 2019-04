Bắt "bà trùm 9X" trong đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Nhàn (SN 1991, trú tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). “Bà trùm 9X” này là vợ hờ của đối tượng Nguyễn Thành Trung (trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia cực lớn, tử thủ bằng súng, lựu đạn khi đối mặt với công an và bị Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhàn bị bắt giữ

Ngay sau khi Nguyễn Thành Trung bị bắt, Nhàn nhanh chóng “thế chân” chồng, một tay điều hành hoạt động buôn bán ma tuý.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nhàn giao dịch với khách hàng qua điện thoại, mỗi tin nhắn đều có ký hiệu ngầm "khô" là heroin, "kẹo" là thuốc lắc, "nước" là ma tuý đá. Khi có khách đặt, Nhàn cùng đồng bọn lấy ma tuý từ Nghệ An, thuê xe taxi hoặc ô tô tự lái đi giao hàng. Địa bàn bán ma tuý của Nhàn chủ yếu ở Hà Nội và Bắc Ninh.

Rạng sáng 26-3, Nhàn thuê xe taxi đi giao hàng cho khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Khi đến đường Vành đai 3 trên cao, thuộc địa phận phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Nhàn bị các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai bắt giữ. Lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại chỗ 1 chiếc ba lô, bên trong có 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và nhiều đồ vật có liên quan khác.

Qua giám định, chất tinh thể màu trắng bên trong các túi nilon là ma túy tổng hợp thuộc nhóm Methamphetamine, có trọng lượng gần 3kg.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nhàn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

