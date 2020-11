Bắt bà bầu nghi sát hại cụ bà 79 tuổi để cướp tiền, vàng

Trưa 12/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về hành vi giết người, cướp tài sản.



Đối tượng sa lưới sau nhiều ngày bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Tây Ninh. Việc bắt giữ được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể bà cụ. Ảnnh: A.L.

Theo điều tra, Điệp chính là nghi can sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi), rồi bỏ trong bao tải nhà vệ sinh ở xã An Ninh Tây (huyện Đức Hòa), cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Điệp khai ngoài nợ tiền của nạn nhân, nghi can còn chưa chấp hành bản án dân sự từ năm 2016 đến nay với số tiền trên 30 triệu đồng từ vay mượn của một phụ nữ xã An Ninh Đông.

Được biết, Điệp đã có 2 đời chồng, 2 đứa con, hiện tại chung sống với một người đàn ông quê huyện Củ Chi (TPHCM). Người này đang mang thai đứa con thứ 3 thì gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nhắc lại tình tiết vụ án, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả món nợ 10 triệu đồng.

Theo nhân chứng, bà Khuôn rời khỏi nhà mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên (cách nhà khoảng 50m) rồi mất tích.

Ngày 6/11, người dân phát hiện thi thể bà Khuôn đã phân hủy trong một bao tải ở nhà vệ sinh của nghi can Điệp.

PTH (Nguoiduatin)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật