Bắt 3 nghi can đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Tối 21/7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết ngày 16/7 lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một khách sạn ở quận Sơn Trà, phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, công an đã phố hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19. Kết quả, những người này đều âm tính với Covid-19.

Cùng ngày, Công an Đà Nẵng đưa 17 người Trung quốc đến một khách sạn và giao cho Công an quận Sơn Trà giám sát, không cho họ đi ra cộng đồng. Những người còn lại đang được cách ly ở các cơ sở y tế khác.

"Nhiệm vụ của Công an Sơn Trà là quản lý những người này để họ không đi ra cộng đồng. Còn việc xác minh thông tin những người này nhập cảnh bằng đường nào, có hợp pháp hay không thì do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thụ lý", thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, thông tin.

