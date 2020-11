Bắt 2 đối tượng giả "nhân viên an ninh" ở sông Đá Bạc, Hải Phòng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay, ngày 9/11/2020, cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Vũ Văn Đồng (SN 1983, trú tại thôn 9, xã Lại Xuân) và Đỗ Văn Sơn (SN 1990, ở thôn Nứa, xã Quảng Thanh, cùng thuộc huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản".

Đối tượng Đồng và Sơn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra xác định, từ năm 2014, Vũ Văn Đồng và Đỗ Văn Sơn tự xưng là "nhân viên an ninh" đi thu tiền của các tàu thuyền qua lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc, đoạn chảy qua địa phận 2 xã Lại Xuân và Liên Khê của huyện Thủy Nguyên.

Trước đó, đối tượng Đồng từng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, còn Sơn có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đinh Huyền

