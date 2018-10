Bắt 2 đối tượng đuổi đánh một công nhân vào tận phòng Chủ tịch UBND xã

Phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 3/10, khi anh T. đang thi công công trình cống thoát nước tại thôn 5, xã Trung Thành thì xảy ra sự việc.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân D. N. T. trú (SN 1987) ở xã Khánh Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) hiện là công nhân kỹ thuật của công ty TNHH Liên Công đóng trên địa bàn, vào thời gian trên, đối tượng Trương Văn Cảnh trú ở xã Trung Thành đang đón con đi học. Khi đến địa điểm nơi anh T. đang làm việc , Cảnh có nói cho xe ô tô đi qua cống, tuy nhiên lấy lý do cống mới thi công nên anh T. đã không ý.

Hai bên đã lời qua tiếng lại, đối tượng Cảnh từ trên xe nhảy xuống tát anh T. rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co Cảnh yếu hơn nên bị ngã xuống đường. Sau đó, Cảnh chạy lại xe ô tô của mình rút gậy sắt đuổi đánh anh T. đồng thời điện thoại cho một nhóm người đến.

Hai Đối tượng Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng tại cơ quan công an. (Ảnh: Thảo Nguyên).

Thấy yếu thế anh T. hốt hoảng chạy thẳng vào phòng làm việc của ông Trần Thượng Hoàn- Chủ tịch UBND xã Trung Thành. Lúc này 12 cán bộ của xã đang họp, bất ngờ thấy một người đuổi anh T. vào tận phòng họp. Mặc dù cán bộ can ngăn nhưng người này vẫn vung gậy đánh anh T. .

Sau khi được cán bộ can ngăn người này bỏ ra ngoài cổng, sau đó điện thoại qua máy của Chủ tịch xã xin nói chuyện với anh T. . Sau cuộc nói chuyện, anh T. đi bộ ra ngoài cổng ủy ban. Tại đây, Cảnh yêu cầu anh T. phải quỳ xin lỗi thì mới tha. Trong lúc anh T. quỳ xin lỗi thì bất ngờ một người bạn của Cảnh xông vào cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu anh T. khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã được người nhà chuyển lên cấp cứu tại phòng khám đa khoa Bảo Sơn xã Bảo Thành huyện Yên Thành sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Với tội danh trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng để điều tra.

