Bắt 17 'cậu ấm, cô chiêu' miền sông nước đang phê ma túy

Sáng 7/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ vụ nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ H.T (đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 6/4, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an TP Vĩnh Long kiểm tra nhà nghỉ nói trên. Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng có 19 thanh niên nam, nữ trong độ tuổi từ 20-25 có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Những "cậu ấm cô chiêu" bị phát hiện sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Công an thu giữ 1 bịch ny-lông được hàn kính 2 đầu, 1 dĩa bằng sành có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Bước đầu, nhóm thanh niên này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật và mời nhóm thanh niên này về cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Ca Linh (Nld.com.vn)

