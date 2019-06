Bảo quản thịt còn thừa sau bữa ăn vào trong tủ lạnh kiểu này: Thêm cớ để mầm mống ung thư tìm đến bạn

Bảo quản thịt chín trong tủ lạnh, nhiều bà nội trợ Việt đang phó mặc cho màng bọc thực phẩm

Sau khi ăn uống xong, chúng ta không tránh khỏi nguy cơ còn thừa thức ăn. Trước tình huống này, không gì tiện lợi hơn là việc cho tất cả vào tủ lạnh, bên ngoài là một chiếc màng bọc thực phẩm. Thịt khi ăn xong còn thừa chính là món ăn được áp dụng nhiều hơn cả.

Nếu chỉ có vậy thôi thì chưa có vấn đề gì để bàn cãi. Nhưng bảo quản thịt chín trong tủ lạnh kiểu này khiến nhiều người yên tâm rằng không gây ra bất cứ vấn đề sức khỏe gì thì thật sai lầm. Nhất là khi bạn có thói quen bảo quản thịt chín trong tủ lạnh từ ngày này qua ngày khác, từ bữa ăn này được lôi ra và rồi lại cất vào cho một bữa ăn khác…

Chưa bao giờ, chúng ta lại phó mặc sức khỏe cho tủ lạnh, cho màng bọc thực phẩm nhiều đến thế. Nhưng đây có phải là thói quen thực sự vô hại cho sức khỏe của bạn?

Không nên tiếc rẻ thịt ăn còn thừa trong nhiều ngày, tránh rước bệnh vào người

Theo Cdc, thức ăn thừa càng để lâu trong tủ lạnh càng tạo nhiều cơ hội cho vi khuẩn phát triển. Thức ăn thừa cũng chứa chất bảo quản tương tự như thực phẩm đóng gói để tránh hư hỏng và ô nhiễm , sau khoảng 2 giờ để bên ngoài là nên vứt bỏ chứ không tùy tiện để ăn từ ngày này sang ngày khác. Khi được bảo quản trong tủ lạnh, thức ăn thừa cũng nên tiêu thụ hết trong ngày, tránh reo rắc mầm bệnh cho mọi người.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thói quen bảo quản thịt chín hay đồ ăn chín nói chung trong tủ lạnh nhằm tránh lãng phí có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Quá trình bảo quản này có thể khiến thức ăn bị nhiễm khuẩn, do trong tủ lạnh thường để rất nhiều loại thực phẩm sống - chín, sản phẩm chế biến rồi, sản phẩm sơ chế rất dễ bị nhiễm chéo vi khuẩn. Không sớm bị ngộ độc thực phẩm thì thói quen ăn uống này cũng khiến bạn sớm bị ung thư .

"Một số đồ ăn thừa như rau chín, trứng rán thịt, trứng đúc thịt, canh cua… không nên lưu lại trong tủ lạnh qua đêm vì sẽ sinh ra chất độc gây hại cho cơ thể. Các món ăn giàu đạm như thịt, trứng, cá nếu để lâu trong tủ lạnh rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập", ông Thịnh cho hay.

Màng bọc thực phẩm sẽ biến thành mầm bệnh nếu không dùng đúng cách

Nhiều người tự tin cho rằng dùng màng bọc thực phẩm thì yên tâm hoàn toàn với món ăn cũng cần thay đổi nhận thức. Theo ông Thịnh, ngay cả loại màng bọc thực phẩm được sản xuất bằng nhựa PE vốn được đánh giá là có chất lượng đảm bảo cũng không nên lạm dụng vì vẫn có nguy cơ thôi nhiễm ra thực phẩm.

Chúng ta nên dùng hết sau khi để thực phẩm vào tủ lạnh 1-2 lần, hạn chế tối đa để thực phẩm qua đêm. Việc lôi ra rồi lại bọc màng bọc thực phẩm bỏ vào dùng nhiều lần sau còn khiến vi khuẩn sản sinh nhanh, lúc này không chỉ là khả năng thôi nhiễm mà còn chính thực phẩm cũng bị vi khuẩn xâm hại.

Màng bọc PE dạng mềm, trong suốt từng được ca ngợi trong an toàn thực phẩm thì đến bây giờ liệu có còn tuyệt đối an toàn hay không, câu trả lời là không.

"Màng bọc PE dạng mềm, trong suốt từng được ca ngợi trong an toàn thực phẩm thì đến bây giờ liệu có còn tuyệt đối an toàn hay không, câu trả lời là không. Ngay cả những loại đồ gốm, sành sứ chúng ta nghĩ là an toàn thì thực ra chúng có rất nhiều kim loại nặng như chì, cadimi, đồng rồi cả thủy ngân… đựng lâu ngày sẽ bị thôi nhiễm ra khiến cơ thể ăn phải và bị nhiễm kim loại. Nếu không nhiều thì chúng sẽ được cơ thể đào thải, nếu nặng rồi thì phải đi thải độc kim loại. Nói như vậy để chúng ta biết rằng, màng bọc thực phẩm hay đồ nhựa nói chung khiến cuộc sống tiện nghi hơn đều có những mặt trái của nó và người tiêu dùng phải biết sử dụng một cách thông minh", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Để hạn chế tối đa những rủi ro từ sử dụng màng bọc thực phẩm, người tiêu dùng chỉ nên mua sản phẩm của thương hiệu có uy tín, đã đăng ký, kiểm tra chất lượng với cơ quan quản lý. Hạn chế dùng màng bọc thức ăn khi còn quá nóng. Hạn chế bọc thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, nghiêm cấm bọc màng khi quay thịt trong lò vi sóng. Và đặc biệt hạn chế tối đa việc bảo quản thịt chín cũng như đồ ăn thừa nói chung trong tủ lạnh để tránh bệnh mãn tính như ung thư về lâu dài.

