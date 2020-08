Băng cướp "nhí" do thiếu niên xăm trổ 17 tuổi cầm đầu khiến người dân Nghệ An khiếp sợ

Ngày 24/8, UBND thị xã Cửa Lò ( Nghệ An ) đã tổ chức lễ trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia đấu tranh khám phá Chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm " Cướp , cướp giật tài sản" hoạt động trên nhiều huyện, thành thị ở Nghệ An.

Công an thị xã Cửa Lò thông tin, trước đó vào giữa tháng 8/2020, công an tiếp nhận 3 tố giác của người dân về việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, người dân khi đi vào lúc nửa đêm về sáng tại các cung đường vắng trên địa bàn đã bị một nhóm đối tượng trẻ tuổi đi xe máy không gắn biển số dùng dao kiếm đe dọa, cướp tài sản. Ai có ý định chống đối sẽ bị các đối tượng dùng dao kiếm đe dọa hoặc cố ý gây thương tích.

Đối tượng cầm đầu băng cướp Trương Như Thành Đạt.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trú tại phường Nghi Hòa và Nghi Hải do Trương Như Thành Đạt (17 tuổi, trú tại phường Nghi Hải) cầm đầu.

Từ những chứng cứ thu thập được, khoảng 13h ngày 20/8, Ban chuyên án quyết định bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm: Trương Như Thành Đạt, Nguyễn Tài Trí (cùng 17 tuổi, trú tại Khối Trung Thanh) và Nguyễn Công Hoàng (14 tuổi, trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải).

Tại công an, 3 đối tượng trên thừa nhận đã cùng với đồng bọn là Trần Mạnh Quân (15 tuổi, trú tại khối Triều Tân) và Nguyễn Vũ Anh Tuấn (18 tuổi, trú tại khối Trung Thanh, phường Nghi Hải) thực hiện 2 vụ cướp tài sản vào sáng 16/8/2020.

Ngoài 2 vụ cướp trên, các đối tượng khai từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, bọn chúng đã cùng với 3 đối tượng khác là Trịnh Ngọc Anh Quân (17 tuổi, trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải), Phan Quốc Huy (17 tuổi, trú tại khối 3, phường Nghi Hòa) và Nguyễn Bá Công (18 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) thực hiện 10 vụ cướp và cướp giật tài sản, trên các địa bàn thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò trao thưởng cho Ban Chuyên án.

Từ băng cướp này, công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ một nhóm cướp khác có 7 đối tượng do Hoàng Quang Thanh (16 tuổi, trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình) cầm đầu.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi, ai là bị hại của các vụ cướp, cướp giật tài sản thời gian qua thì liên hệ và trình báo công an, để phục vụ công tác điều tra vụ án và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại buổi trao thưởng, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã trao 10 triệu đồng tiền thưởng của thị xã cho Ban chuyên án 820C.

Ngọc Tú

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật