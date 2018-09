Bán ma túy đổi lấy cục tiền "địa phủ" người phụ nữ lĩnh án 15 năm tù

Huyền bật khóc trước tòa và cho rằng do nghèo, do thiếu hiểu biết nên mới bị dụ dỗ buôn ma túy

Ngày 18-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Hà Thị Huyền (30 tuổi) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, chiều 25-5-2018, Huyền đang làm việc ở quán bia thì nhận được điện thoại của một thanh niên tên Tùng (không rõ lai lịch) đặt vấn đề mua ma túy.

Qua thỏa thuận, Tùng cho biết mình muốn mua 25 triệu đồng tiền heroin. Khi có hàng Tùng sẽ trả cho Huyền 30 triệu đồng.

Nhận lời với Tùng, Huyền gọi điện cho một người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, để đặt hàng. Nhận được ma túy, Huyền đưa về quán bia nơi mình làm việc cất giấu rồi hẹn Tùng đến quán để giao dịch.

Đúng hẹn, Tùng mang tiền đến nhận hàng, cầm túi đựng tiền, Huyền không kiểm tra mà cất ngay vào người. Đúng lúc này, công an ập vào bắt quả tang, nhân lúc hỗn loạn, Tùng vứt ma túy chạy thoát.

Tổ công tác đã thu giữ 76,24 gam heroin. Kiểm tra người Huyền, công an thu giữ một gói nilon chứa 80 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ngân hàng địa phủ (tiền giả).

Được biết, chồng Huyền là Hà Văn Xuân (30 tuổi) đang thụ án ở trại giam số 6 của bộ Công an vì liên quan đến ma túy. Trong phiên xét xử, Huyền bật khóc bào chữa cho mình và cho rằng do nghèo, do thiếu hiểu biết nên bị người khác dụ dỗ mà đi buôn ma túy.

Khi được nói lời sau cùng, Huyền tỏ ra ân hận xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hà Thị Huyền 15 năm tù.

Theo ANTĐ

