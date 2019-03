Bán em họ 14 tuổi qua Trung Quốc lấy chồng, 'nữ quái' lĩnh án nặng

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lang Thị Liên (SN 1984), trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2016, Lang Thị Liên (lấy chồng, sinh con ở Trung Quốc) về nhà chị gái ở Việt Nam để ăn Tết. Trong thời gian này, Lang Thị Liên đến nhà Lô Thị Biểu (SN 1981), dì của Liên, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông để rủ Chương Thị M. (SN 2003), con gái bà Biểu sang trông con cho Liên. Tuy nhiên, mục đích sâu xa là để bán M. cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Lang Thị Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Do có mối quan hệ anh em, Lô Thị Biểu đồng ý. Liên hẹn vào ngày 13/1/2017 sẽ đưa M. sang Trung Quốc. Đúng ngày hẹn, bà Lô Thị Biểu chở con gái ra thị trấn Con Cuông để Liên đã đưa M. sang Trung Quốc.

Về đến Trung Quốc, Lang Thị Liên gọi cho bà Biểu nói rằng có người đàn ông bản địa muốn cưới M. làm vợ và con gái bà cũng thích người đó. Tin lời Liên, bà Biểu đã đồng ý cho con gái lấy chồng.

Tiếp đó, Liên đã bán M. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng). Thực hiện cuộc mua bán xong, Lang Thị Liên gửi 90 triệu cho mẹ của M.. Liên cho M. 10 triệu để sửa răng, trả tiền cho người môi giới 60 triệu, số tiền 50 triệu còn lại ả sử dụng cho cá nhân.

Vào ngày 8/6/2017, bà Biểu nhờ chị Vi Thị Thắm (SN 1978), trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục đón cháu M. về Việt Nam. Sang đến nhà chồng của M. ở Trung Quốc, Thắm dắt bé M. bỏ trốn thì bị Liên cùng một số đối tượng bắt giữ. Liên yêu cầu người nhà chị Thắm đưa gần 400 triệu đồng sang chuộc.

Ngày 24/7/2017, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Tổ chức Rồng Xanh đề nghị Công an Trung Quốc giải cứu M. và Thắm về Việt Nam.

Lang Thị Liên bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 8 năm tù.

Tại phiên toà, bị cáo Lang Thị Liên đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Liên cho rằng, cháu M. và bà Biểu đồng ý nên mới bán cho người đàn ông Trung Quốc. Liên không hề hay biết M. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Khi Liên cùng chồng con về thăm bố bị ung thư gan giai đoạn cuối thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Thời điểm đó, do Liên lấy chồng chui bên Trung Quốc nên đứa con út mới được 3 tháng không có giấy tờ gì. Vì vậy, khi cơ quan chức năng bắt giữ Liên, đứa con gái phải gửi cho chị gái nuôi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lang Thị Liên 8 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Về phần dân sự buộc bị cáo phải đền bù số tiền 52 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo Liên còn có hành vi cùng một số đối tượng bắt M. và Thắm đòi tiền chuộc xảy ra ở Trung Quốc nên chưa có căn cứ xử lý. CQĐT đang tiếp tục xác minh điều tra.

