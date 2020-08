Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình (Thái Bình) đã bắt, tạm giữ đối Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969), trú tại xã Tân Bình, huyện Vũ Thư để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, bà Lệ là bác sĩ chuyên khoa Sản, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.



Tại cơ quan công an, bà Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu nội là L.T.D.M (SN 2019) uống, một lần ở nhà và một lần khi cháu M. đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi của tỉnh.

Trong quá trình khám xét nhà bà Lệ, cơ quan công an thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở mà bị can khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.





Phòng khám Tân Bình cũng là ngôi nhà bà Lệ đang sinh sống

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình tiếp nhận cháu M., trú tại xã Tân Bình (TP. Thái Bình) trong tình trạng nguy kịch và đến ngày hôm sau, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân M. có chất độc nên thông báo cho Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đến để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Công an TP. Thái Bình, Công an quận Đống Đa xác định bà nội của cháu M. có hành vi bơm thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống.

Tuy nhiên, do vụ án bước xảy ra ở TP. Thái Bình, nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao cho Công an TP. Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư thông tin, sau khi bà Lệ bị tạm giữ điều tra liên quan đến cái chết của cháu nội, ngày 3/8, đơn vị đã gửi báo cáo về Sở Y tế tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Vũ Thư, Trưởng Công an huyện Vũ Thư để thông tin sơ bộ về nhân thân vị bác sĩ này.

Đồng thời, đơn vị này quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, công tác đối với bà Lệ để phục vụ công tác điều tra và bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn.

Đức Tùy

