Như đã thông tin, Công an TP Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) để điều tra hành vi "Giết người". Nghi phạm này bị cáo buộc có hành vi dùng thuốc diệt chuột để đầu độc cháu nội của mình.



Trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân Lê Trần Dương M (sinh ngày 16/9/2019, cháu nội đối tượng Lệ) do gia đình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Trước tình trạng cháu M ngày càng diễn biến phức tạp nên bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương chữa trị.

Tại đây, bác sĩ phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân M có chất độc nên thông báo cho Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đến để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa xác định bà nội của cháu M có hành vi bơm thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống. Tuy nhiên, do vụ án bước xảy ra ở TP Thái Bình nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP. Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ, nghi phạm trong vụ đầu độc cháu ruột tại Thái Bình

Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Được biết, trước khi bị bắt, bà Lệ là bác sĩ chuyên khoa Sản, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình). Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư thông tin, sau khi bà Lệ bị tạm giữ điều tra liên quan đến cái chết của cháu nội, ngày 3/8, đơn vị đã gửi báo cáo về Sở Y tế tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Vũ Thư. Đồng thời, đơn vị đã quyết định đình chỉ công tác đối với bà Lệ để phục vụ công tác điều tra và bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn.

Bình luận về vụ việc đau lòng này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Cháu bé sinh ra đã bị thiệt thòi khi không hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Rõ ràng cháu bé không có lỗi trong vụ việc nhưng lại phải gánh chịu hậu quả rất thương tâm. Đáng lẽ ra, là bà nội của cháu bé thì đối tượng phải cảm thông, thương yêu, chăm sóc và chữa trị cho cháu nội. Tuy nhiên, chỉ vì thói ích kỷ, đối tượng lại đang tâm sát hại cháu nội để gia đình thoát khỏi gánh nặng phải chăm nạn nhân. Hành vi của Lệ đáng lên án và phải xử lý thật nghiệm minh để răn đe", luật sư Long nói.



Cũng theo luật sư Long, dù là nguyên nhân gì thì hành vi đầu độc cháu bé là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Là người lớn tuổi, bà Lệ phải biết rõ đây là loại thuốc độc nhưng vẫn cố tình cho cháu bé uống mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả cháu bé tử vong xảy ra nên đây là hành vi giết người.

"Việc cháu bé may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi. Theo đó, hình phạt cho tội danh này từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, dù mức án thế nào thì những vết thương trong cơ thể cháu bé cũng khó có thể lành lặn như trước đây", luật sư Long phân tích.

Nhìn nhận ở góc độ khác, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình thì cha mẹ, ông bà có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Nếu đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, sát hại nạn nhân thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn.

"Dù chế tài của pháp luật như thế nào chăng nữa thì trước tiên việc bà nội sát hại cháu ruột của mình sẽ bị cả cộng đồng lên án mạnh mẽ và sắp tới sẽ phải đối mặt với mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Bên cạnh chịu sự phán xét của pháp luật, một bản án lương tâm sẽ theo người bà nội ấy suốt quãng đời còn lại", luật sư Anh chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: b) Giết người dưới 16 tuổi;



