Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị giết: 'Cháu tôi làm gì nên tội?'

Trưa 13/6, thôn Đình (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) trời mưa như trút nước. Cơn mưa làm con đường làng dẫn vào ngôi nhà 2 tầng, nơi vừa xảy ra cái chết bất thường của bé trai 35 ngày tuổi, trở nên lầy lội.

Hơn một ngày trôi qua, người dân vẫn tụ tập trước cửa ngôi nhà để bàn luận, đưa ra những nghi hoặc về vụ việc đau lòng, lần đầu xảy ra tại vùng quê chuyên làm nghề mộc.

Cái chết tức tưởi

Ngôi nhà nằm ở cuối ngõ trở nên im ắng, sau khi cảnh sát hoàn tất các thủ tục cần thiết. Dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng” được viết trên các bậc cầu thang ngoài trời nằm cạnh cổng đã không còn.

Những người thân của bé trai xấu số ngồi thất thần trong phòng khách. Trên kệ tủ giữa phòng, bàn thờ bé trai được lập đơn sơ với bát nhang cạnh bình hoa cắm bông hồng trắng, không di ảnh.

Ngồi trên chiếc giường cũ, bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi, bà nội bé Việt Anh) cho biết chồng bà cùng vợ chồng con trai út đều được cảnh sát đưa đi lấy lời khai từ 8h sáng 12/6. Chiều hôm đưa cháu nội ra đồng, ông Lăng qua nhà nhưng sau đó lại được mời đi. Còn vợ chồng anh Hải (bố bé trai) vẫn ở trụ sở công an huyện.

Bà Nguyệt chia sẻ về cái chết của cháu nội. Ảnh: Tùng Lâm.

Bà Nguyệt kể, tối 11/6, bà ngủ tại nhà con trai thứ hai ở cách hiện trường không xa. Khoảng 6h hôm sau, anh Hải chạy sang báo bé Việt Anh đã mất.

Chạy vội về nhà, bà Nguyệt thấy con dâu khóc vật vã, hàng xóm lúc đó đã đến kín nhà. Cho đến lúc hậu sự của cháu trai hoàn tất, bà nhiều lần ngất lịm.

Người phụ nữ lớn tuổi nghẹn ngào tâm sự: “Đêm qua, tôi không thể chợp mắt vì nhớ thương cháu quá. Cháu tôi còn bé vậy, có làm gì nên tội. Cháu ngoan lắm, chẳng mấy khi quấy khóc, gần đây còn biết ngóng chuyện”.

“Gia đình tôi xưa nay không mâu thuẫn với ai, cũng không nợ ai một xu nào. Tôi cũng không biết nghi ngờ ai làm ra việc này. Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi”, bà Nguyệt nói, đôi bàn tay siết chặt vào nhau để kìm nén xúc động.

Chia sẻ với báo chí hôm sự việc xảy ra, ông Vũ Đình Lăng (69 tuổi, ông nội bé trai) kể khoảng 4h ngày 12/6, ông đang ngủ ở tầng 2 thì tỉnh dậy đi xuống tầng một rồi nằm ngủ tiếp trên phản trong phòng khách. Lúc này, ông vẫn thấy con dâu cho cháu trai bú trong phòng ngủ cạnh đó.

Đến 5h30, ông Lăng tỉnh dậy đi ra ngoài thì thấy cháu nội nằm úp mặt trong chậu nước gần cầu thang. Ông hốt hoảng bế cháu lên nhưng bé đã mất. Sau đó, ông vội vàng gọi vợ chồng người con trai rồi hô hoán hàng xóm.

Lúc này, cửa cổng vẫn đóng, cài then phía trong. Người dân quanh đó phải đẩy cửa, gạt then cài mới vào được nhà. Ông Lăng cho rằng cháu nội bị sát hại. Kẻ gây ra việc này đã để lại dòng chữ viết bằng than trên bậc cầu thang.

"Nếu có người đột nhập, họ có thể trèo tường hoặc nhảy sang từ nhà hàng xóm", bác ruột của bé trai nêu giả thuyết.

Nỗi đau người mẹ

Hơn một ngày sau sự việc, chị Phan Thị Chinh (mẹ bé Việt Anh) cùng một số người trong gia đình vẫn ở trụ sở Công an huyện Thạch Thất để phối hợp điều tra. Sau cú sốc lớn, sức khỏe người mẹ trẻ vốn chưa hồi phục sau sinh càng thêm suy kiệt. Người thân phải thay nhau đem áo quần, thuốc men vào chăm sóc chị.

Bà Năm, mẹ ruột chị Chinh, nói sức khỏe con gái bà rất yếu. Ngực người mẹ trẻ căng tức sữa. "Chinh phải uống thuốc tiêu sữa để giảm bớt cơn đau", bà Năm mắt đỏ hoe, tất tả mang thuốc men, áo quần mang lên trung tâm huyện.

Dòng chữ đe dọa trên bậc cầu thang ngoài trời đã được xóa sạch. Ảnh: Hoàng Như.

Trong câu chuyện của mình, bà Nguyệt cũng nhiều lần nhắc đến con dâu. Bà bảo chỉ vài tiếng không cho con bú, chị Chinh đã kêu đau tức bầu ngực. Sau 2 ngày mất con, có lẽ người mẹ trẻ nằm bẹp vì cùng lúc đối diện với quá nhiều đau thương.

Theo lời bà Nguyệt và người thân, Chinh tính tình hiền lành, chịu khó. Hôm vụ việc xảy ra, vợ chồng chị này ngủ muộn. Lúc tỉnh giấc, bố mẹ bé trai thất thần, không nói nên câu.

Trao đổi với phóng viên, họ hàng thân thiết 2 bên nội ngoại của bé trai đều khẳng định họ không thù tức với ai. Do nhà không bị mất cắp nên không thể do trộm cướp gây ra. Còn dòng chữ trên cầu thang có phải để đánh lạc hướng hay không thì cũng không biết được. Gia đình bé trai mong rằng với những dấu vết tại hiện trường, cảnh sát sẽ sớm làm rõ vụ việc.

Rạng sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (69 tuổi, ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phát hiện cháu nội hơn một tháng tuổi tử vong chậu nước. Khi hàng xóm kéo đến, họ thấy cầu thang dẫn lên tầng 2 có dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng”.

Bé trai xấu số là con trai đầu lòng của anh Vũ Đình Hải và chị Phan Thị Chinh. Đêm hôm đó, bé trai vẫn nằm ngủ cùng giường với bố mẹ.

