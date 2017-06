Bà mẹ trẻ đơn thân vướng lao lý vì chiếc bàn sứt cạnh

TAND thành phố Phủ Lý, Hà Nam sắp đưa ra xét xử Lê Thị Trang (29 tuổi) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan công tố, đêm 3/2, Trang đến quán karaoke do bà Nguyễn Thị Thanh Hà (trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý) để hát nhưng xảy ra to tiếng về việc đặt phòng. Lúc đó, ở quầy lễ tân, Trang cãi vã với một người trong nhóm thanh niên đang thanh toán tiền hát nên bà Hà phải đứng ra can ngăn.

Xô xát xảy ra giữa bà Hà cùng ba người con với Trang. Cuộc vật lộn giữa Trang và con gái chủ quán hát kết thúc khi có người can ngăn. Khi ngồi trên ghế salon, Trang cầm cốc thủy tinh đập vào mặt bàn đá của quán làm vỡ cạnh mép bàn.

Theo cáo buộc, Trang đã dùng cốc đập hai lần khiến mặt bàn vỡ thêm một phần nữa. Sau đó, Trang được mọi người đưa về nhà.

Nhận trình báo của chủ quán, cơ quan công an đã giám định tài sản bị thiệt hại và kết luận, hai mảnh vỡ của chiếc bàn có giá trị gần 3 triệu đồng. Dựa trên cơ sở số tiền này, cảnh sát đã cáo buộc Trang có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản với khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.

Trang, người đang nuôi con nhỏ một mình cho rằng, việc mình bị truy tố là oan. Sau vụ việc, Trang đã bồi thường cho chủ quán 6 triệu đồng. “Chiếc bàn này vẫn được chủ quán karaoke dán keo, sử dụng”, nữ bị can cho hay.

Ông Giang Hồng Thanh, Đoàn luật sư Hà Nội, bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Trang cho rằng, việc định giá tài sản vi phạm thông tư của Bộ Tài chính khi không khảo sát giá tại nơi chiếc bàn bị xâm phạm. Cơ quan chức năng đã khảo sát giá của một công ty ở Hà Nội và chỉ căn cứ vào bảng giá chứ không khảo sát trực tiếp.

“Cơ quan điều tra phải thu thập ít nhất 3 mức giá theo quy định thủ tục định giá tài sản. Mặt khác, số tiền gần 3 triệu đồng là tổng giá trị tài sản bị thiệt hại, trong khi bàn chỉ bị vỡ một phần và vẫn được sử dụng”, ông Thanh lập luận và khẳng định cơ quan điều tra đã xác định sai đối tượng thiệt hại.

