Ba đối tượng lên kế hoạch hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Các đối tượng gồm Vi Văn Kiều, Trương Công Nguyễn và Trương Công Bắc bị cáo buộc về tội hiếp dâm.

Theo hồ sơ của công an, cách đây một thời gian, Vi Văn Kiều ( SN 1996, trú xóm Châu Thành, xã Đồng Văn) lên faceook làm quen với em V.T.H. (SN 2000 , trú xã Tân An). Khi thấy “cá đã đã cắn câu” Kiều chủ động dụ dỗ em H đi chơi.

Vào lúc 20h ngày 5/12 Kiều rủ thêm 2 bạn thân Trương Công Nguyễn ( SN 1998) và Trương Công Bắc ( SN 1999, đều trú xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn) đến bản Chiềng, xã Đồng Văn đi đám cưới.

Cả ba thanh niên bàn bạc kế hoạch quan hệ tình dục với em H. Khi Kiều đến địa điểm đã hẹn trước thì gặp em H đang đứng đợi mình. Kiều đưa H vào đường vắng và xin quan hệ tình dục. Vừa quan hệ xong thì 2 đối tượng ập đến, kẻ trước người sau ôm lấy H. Mặc dù H kêu khóc, chống trả quyết liệt nhưng Bắc và Nguyễn vẫn không tha.

Thực hiện xong thú tính, cả 3 lên xe bỏ đi, còn H quá hoảng loạn nên vào nhà chú ruột gần đo ngủ nhờ. Gần sáng gia đình tìm thấy H và gặng hỏi thì biết được sự tình.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, công an huyện Tân Kỳ xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên báo cáo với công an tỉnh Nghệ An. Sau khi điều tra xác minh, lấy lời khai và đưa nạn nhân đi giám định, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án đã bắt khẩn cấp các đối tượng trên.

Ngày 10/12, công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khới tố 3 bị can Vi Văn Kiều, Trương Công Nguyễn, Trương Công Bắc về tội hiếp dâm.

