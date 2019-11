Anh rể hãm hại nữ du học sinh kêu oan

Theo cáo trạng, Cự sống như vợ chồng với chị gái của Thảo (25 tuổi) hơn chục năm trước và có hai con chung. Năm 2015, Thảo đang là du học sinh Mỹ về thăm nhà. Rạng sáng ngày 6/7/2015, cô từ Kiên Giang lên Sài Gòn ở nhà chị gái tại khu dân cư Phú Mỹ, quận 7 để tư vấn thủ tục đi du học Mỹ cho em họ là Nguyễn Vỹ cũng đang tạm trú ở đây.



Trưa 6/7/2015, vợ con Cự đi công việc ở Tiền Giang, còn Vỹ đi sinh nhật bạn. Chỉ còn Thảo ngủ tại tầng hai căn nhà. Một lúc sau cô gái giật mình tỉnh dậy vì thấy Cự không mặc quần áo đang úp mặt vào vùng nhạy cảm nằm đè lên người.

Bị cáo Cự tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên.

Thảo hoảng sợ tri hô định mở cửa bỏ chạy nhưng bị anh rể vật xuống, bóp cổ và tiếp tục có những hành động khiếm nhã. Nghe tiếng Vũ về gọi mở cửa, Thảo vùng dậy lao về phía cửa sổ kêu cứu.



Cự nói với Vỹ: "Nhà cúp điện, chờ chút" rồi đóng cửa sổ và tiếp tục đẩy Thảo vào giường. Anh ta hăm dọa sẽ giết cả gia đình nếu cô kể lại sự việc cho mọi người biết.Thảo hoảng sợ tri hô định mở cửa bỏ chạy nhưng bị anh rể vật xuống, bóp cổ và tiếp tục có những hành động khiếm nhã. Nghe tiếng Vũ về gọi mở cửa, Thảo vùng dậy lao về phía cửa sổ kêu cứu.

Khi Cự xuống mở cửa thì Vỹ đã trèo tường vào nhà. Cự lấy ôtô bỏ đi. Thảo hoảng loạn khóc nói với Vỹ "Chị sợ lắm, chị muốn về Mỹ". Cô sau đó gọi điện cho bạn thân và người nhà bên Mỹ kể lại sự việc. Cô gái đến tá túc nhà bạn rồi đổi vé máy bay về Mỹ. Khi quá cảnh tại Hong Kong, Thảo gọi điện cho cha là ông Phạm Văn Tứ (65 tuổi). Ông này kêu con chụp ảnh các thương tích ở cổ, tay... gửi về để ông đi trình báo.

Vài ngày sau, Thảo gửi bản tường trình đã được hợp pháp hóa của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) đến Công an quận 7. Cơ quan này khởi tố vụ án song VKS cùng cấp không phê chuẩn vì cho rằng không có nhân chứng trực tiếp nào khác.

Vụ án kéo dài do các cơ quan tố tụng không cùng quan điểm. Gia đình nạn nhân nhiều năm làm đơn kêu cứu và được VKSND TP HCM sau đó kiểm tra lại vụ án. Do Thảo có quốc tịch Mỹ (vụ án có yếu tố nước ngoài) nên hồ sơ được chuyển cho Công an và VKSND TP HCM thụ lý.

Quá trình lấy lời khai của các nhân chứng, Công an TP HCM cho rằng đủ căn cứ xác định Nguyễn Phú Cự phạm tội Hiếp dâm tại Điều 111 BLHS năm 1999, nên phục hồi điều tra. Hồi tháng 4, Cự bị bắt giam. Ban đầu gã thừa nhận "có ý định quan hệ tình dục" với nạn nhân nên dùng vũ lực cưỡng bức. Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam Cự thay đổi lời khai, cho rằng do sức khoẻ yếu nên đã khai không đúng.

Kết quả trưng cầu giám định, xác định 2 vết bầm đỏ trên cổ Thảo là "do dùng tay đè, bóp có thể tạo ra được". Một số vết xước có tỷ lệ 2% là do "đạp chống trả và va chạm vào vật có cạnh sắc, vật sắc, sắc nhọn có thể tạo ra các vết xước này".

Tại tòa hôm nay, Cự cho rằng cáo buộc của cơ quan công tố là "không đúng sự thật". Bị cáo chỉ có ý định dâm ô em vợ nên lấy điện thoại ra chụp lúc cô đang ngủ. Trong lúc đang chuyển từ chế độ chụp hình sang quay phim thì lóng ngóng làm rơi điện thoại và "té úp mặt vào vùng mông" Thảo.

Bị cáo chồm người chụp lấy điện thoại thì đầu đập vào mông Thảo làm bị hại giật mình, la lớn. "Bị cáo chỉ nói rằng 'cho anh hai giải thích' chứ không hề có chuyện giằng co, uy hiếp", Cự khai và cho rằng không có ý định hãm hại em vợ.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ, lời khai của các nhân chứng, người liên quan có đủ căn cứ xác định Cự phạm tội như truy tố. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận.

