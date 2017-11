Anh em ruột đánh nhau, người em tử vong do chấn thương sọ não

Công an thành phố Hải Phòng đang tạm giữ Nguyễn Văn Th. (SN 1983, trú tại thông Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để điều tra vụ việc hai anh em ruột đánh nhau, khiến anh Nguyễn Văn V. (SN 1985, em ruột Th. trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 ngày 6/11, Th. đang chuẩn bị đi làm thì bị em trai là anh V. cầm xẻng đuổi đánh. Th. vội lấy thanh giằng giáo để tự vệ. Trong quá trình xô xát, Th. đã đập 6 nhát vào đầu V, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa

Được biết, hai anh em Th. và V. gần nhà nhau. Anh V. đã nhiều năm đi thuê ở ngoài, không thường xuyên sinh sống ở địa phương. Thời gian gần đây, anh V. mới trở về quê sống cùng gia đình anh trai.

Quá trình ở chung, anh V. hay có biểu hiện tâm lý không bình thường, thường xuyên gây rối, đuổi đánh mọi người, đe dọa tính mạng của gia đình, nên giữa Th. và anh V. cũng đã từng xảy ra xô xát. Th. đang xây nhà mới nhưng anh V. lại thường xuyên gây sự với nhóm thợ hồ, có lần còn đập phá công trình. Lo lắng em trai có thể đánh đập vợ con mình, Th. đã chở vợ, con về gửi tạm ở quê ngoại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trước khi xảy ra sự việc, rạng sáng 6/11, anh V. còn ra giữa cánh đồng làng đốt lửa la hét ầm ĩ.

Theo lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn, trước đó nhiều năm, ông L. là bố của anh em Th. và V. đã dùng gạch sát hại vợ cùng người 2 con gái. Ông L. được coi là người có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Có thể anh V. cũng có vấn đề về thần kinh nên dễ bị kích động.

Hiện, Công an huyện An Lão đã bàn giao đối tượng và hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

