Án tử cho kẻ đâm chết đại úy công an

Ngày 23/4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) tử hình và em trai là Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) mức án chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Giàu và Minh đều có tiền án, tiền sự. Sau khi chấp hành án phạt tù, Minh và Giàu không ăn năn hối cải, nhiều lần vi phạm trật tự an toàn xã hội nên bị Công an phường Thới Bình xử phạt vi phạm hành chính.

Vì chuyện này, cả hai thể hiện thái độ thù ghét lực lượng công an. Chiều 24/1 (30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều đang khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật.

Giàu và anh trai (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Lúc này, Giàu nhìn thấy anh Hải nên bước vào nhà lấy dao tự chế đặt lên yên xe của đại úy công an rồi thách thức.

Khi đó, Minh từ nhà bước sang, giật cây mác từ tay em trai nên lưỡi dao tuột ra ngoài. Minh cầm lưỡi dao đâm liên tiếp vào người anh Hải, còn Giàu lấy cán gỗ lao tới tấn công.

Nạn nhân bỏ chạy thì cả hai đuổi theo tiếp tục truy sát. Sau khi gây án, Giàu bị bắt giữ tại hiện trường, còn Minh mang hung khí đến cơ quan công an đầu thú.

Theo HĐXX, hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng người khác và thể hiện tính chất côn đồ nên tuyên phạt mức án trên.

