Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối nay (21/9), ông Đoàn Văn Lãi - Trưởng công an xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết: "Khoảng 23h50 đêm qua tại một quán ăn đêm trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ án mạng đau lòng khi 2 anh em cọc chèo mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nạn nhân tử vong là người em".

Danh tính nạn nhân được xác định là Phùn A Ửng (SN 1993) bị đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1989) cùng trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) dùng chìa khóa xe đâm tử vong. Trong đó, đối tượng Hải lấy chị gái của vợ nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: Quế Ninh

Theo Công an huyện Hải Hà, trước khi xảy ra vụ án mạng, và chiều 20/9, Ửng và Hải cùng với Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), trú tại thôn 5, xã Quảng Long và Lê Thị Hoài Linh (SN 1992, em ruột Hải), trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đi cùng ô tô rủ nhau uống bia và hát karaoke. Sau đó cả nhóm về về quán S.M (có địa chỉ tại thôn 5, xã Quảng Chính) để ăn đêm.

Tại đây, anh Ửng có dấu hiệu say rượu nên Hải đã nhắc nhở. Tuy nhiên, sau đó giữa 2 anh em cọc chèo lời qua tiếng và xảy ra xô xát đánh nhau. Lúc này, Hải cầm chìa khóa xe đâm nhiều nhát vào người Ửng khiến nạn nhân gục ngã.

Khi thấy anh Ửng gục ngã, Sơn và Linh đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an xã Quảng Chính nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và cấp báo về Công an huyện Hải Hà thụ lý, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Đồng thời, vận động Hải ra đầu thú, sau đó đối tượng này đã đến Công an huyện Hải Hà trình diện.

Qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đâm 4 nhát bằng chìa khóa xe, trong đó có 2 vết vào vùng bụng, 1 vết vào vùng ngực trái và 1 vết vào khu vực dưới xương quai xanh phải.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật