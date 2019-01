Án mạng chỉ vì... đi vệ sinh quay mặt vào phòng người khác?

Bị can Lê Minh Vũ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/12/2018, L.M.Tr (sinh năm - SN 1990) tổ chức uống bia với Lê Minh Vũ, L.M.S (đều SN 1986, cả ba người tạm trú ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) và một số bạn nữ tại phòng trọ của Tr.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Tr đi vệ sinh quay mặt về phía phòng trọ của L.M.K (SN 1981, quê huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (tạm trú cùng nhà trọ trên). K đang uống rượu trước cửa phòng trọ đã chửi Tr., dẫn đến cả hai cãi nhau.

Tr đã đập vỡ một chai bia, cầm cổ chai chạy đến chỗ K thì Vợ và mẹ Tr vội ngăn cản. S thấy vậy cầm theo hai chai bia, Vũ cầm dao chạy đến chổ K.

Trong lúc cả nhóm ẩu đã, Vũ cầm dao đâm K ngã quỵ xuống đất. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An mới Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Minh Vũ về hành vi giết người.

Theo Báo pháp luật

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật