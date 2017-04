Ấn định ngày công khai xin lỗi "người tù thế kỷ" Hàn Đức Long

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) xác nhận thông tin trên. Đồng thời cho biết, bản thân ông Long cũng như mọi người trong gia đình hết sức xúc động khi nhận được giấy mời về việc công khai xin lỗi từ TAND Cấp Cao tại Hà Nội. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với gia đình ông Long, bởi nó sẽ khôi phục danh dự, nhân phẩm và bù đắp phần nào những tổn thương, mất mát mà ông Long cùng người thân đã phải gánh chịu suốt hơn một thập kỉ.

Ngày 25/4 tới đây, TAND Cấp Cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long. Ảnh: X.Thắng

Giấy mời nêu rõ nội dung: Ngày 27/3/2017, TAND Cấp Cao tại Hà Nội đã tiếp nhận đơn yêu cầu công khai xin lỗi người bị kết án đối với gia đình ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang).

Thực hiện quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, TAND Cấp Cao tại Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Hàn Đức Long.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Yến (khi đó 5 tuổi) đã mất tích cùng ngày. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Bất ngờ, tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam ông Hàn Đức Long. Ông Long sau đó thú nhận tại cơ quan công an là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Yến.

Từ năm 2007 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Tại phiên xử và trong suốt thời gian bị bắt, bị cáo Hàn Đức Long liên tục kêu oan.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại.

Sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án thì đến ngày 20/12/2016, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời trao trả tự do cho ông Hàn Đức Long.

Việc trả tự do cho ông Long được VKSND tỉnh Bắc Giang căn cứ vào khoản 2 Điều 107. Theo đó, việc không khởi tố vụ án hình sự vì "hành vi không cấu thành tội phạm". Cùng với quyết định trả tự do cho ông Long, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng đình chỉ vụ án hình sự với ông. VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang; UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, thực hiện các quyết định trên, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định pháp luật. Sau những quyết định này, ông Long đã chính thức được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.

X.Thắng