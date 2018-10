Ám hiệu lạ của đường dây buôn ma túy liên tỉnh

CQĐT CATP Hà Nội ngày 28-10 cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (38 tuổi, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy), trú ở tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Ngô Văn Duy (21 tuổi), trú tại phường Tân Thịnh và Phạm Hà Trang Huyền (23 tuổi, có 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), trú tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Hùng từng cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống, nhưng do vi phạm pháp luật nên bị trục xuất về nước.

Tháng 1-2018, sau thời gian “tìm hiểu”, Hùng rủ Phạm Hà Trang Huyền về thuê nhà sống chung ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Tại đây, Hùng, Huyền thường rủ đám bạn về sử dụng ma túy, trong đó có Ngô Văn Duy, bạn của Huyền, đối tượng cũng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ việc sử dụng ma túy, các đối tượng đã dần dần hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó Hùng đảm nhiệm việc lo nguồn cung cấp, còn Huyền và Duy phân phối “hàng”.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã phát giác đường dây phạm tội này và lên kế hoạch đấu tranh. Khoảng 9h30 ngày 18-1, trên đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác CAQ Đống Đa phối hợp với Đội CSGT số 14 kiểm tra xe ôtô BKS: 30A-772.28, bắt quả tang Hùng và Duy cùng hơn 1kg Methamphetamin và lượng lớn Ketamin được giấu kín trên xe...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, CQĐT Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng, Duy và Huyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm này, Huyền đang mang thai nên CQĐT chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, và đối tượng sau đó đã lợi dụng cơ hội bỏ trốn. Ngày 10-5, CQĐT đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Hà Trang Huyền, và đến ngày 23-5, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội để điều tra mở rộng. Theo lời khai của Hùng thì qua các quan hệ xã hội, anh ta quen biết một đối tượng tên là Đá người Nghệ An, hiện sống ở Lào. Ngày 17-1, Đá gọi điện cho Hùng bảo vào Nghệ An mang ma túy ra Hà Nội bán cho người của Đá.

Nhận lời, Hùng rủ Duy đi ô tô cùng vào Nghệ An, rồi lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Trên đường đi, Đá tiếp tục hướng dẫn, dặn Hùng chú ý quan sát, cách cửa khẩu khoảng 4km, khi nào thấy cành cây hoặc tàu lá chuối bên đường thì quay đầu xe ô tô và mở cửa phụ sau xe.

Hùng thực hiện đúng theo ám hiệu này, thì có một người đàn ông đứng ven bìa rừng ném xuống một bao tải dứa. Đoán biết đó là bao tải chứa ma túy, Hùng cất vào ghế phụ sau xe ô tô và di chuyển về TP. Vinh. Trên đường đi, Hùng bảo Duy chuyển ma túy sang chiếc túi du lịch mà gã đã chuẩn bị sẵn.

Về đến địa phận huyện Nam Đàn (Nghệ An), Hùng được Đá hướng dẫn đón một đàn em có biệt danh là Bờm, rồi cùng người này đi tiếp về TP Vinh. Sau đó, Hùng đưa chiếc túi du lịch đựng ma túy cho Bờm. Bờm lấy một phần ma túy rồi đưa lại chiếc túi, nói bên trong vẫn còn 1kg ma túy “đá”, 200 gam ketamin và 60 túi ma túy tổng hợp. Trên đường về Hà Nội, sáng 18-1, Hùng và Duy đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Nguyễn Mạnh Hùng khai ngoài nhận ngoài phi vụ này, trước đó, anh ta từng một vài lần nhận ma túy của đối tượng Đá từ Nghệ An vận chuyển ra Hà Nội để giao cho khách của Đá nhằm lấy tiền công, và bán lẻ ma túy để ăn chênh lệch.

