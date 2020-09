9X giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa đảo

Theo điều tra, ngày 30/8, An cùng 1 thanh niên khác đi xe khách từ Hà Nội về Quảng Nam. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với nhau nên An xuống xe ở TP Đà Nẵng.

Tại đây đối tượng này giả danh là phóng viên của 1 kênh truyền hình gọi đến Sở Du lịch Đà Nẵng xin được hỗ trợ lưu trú.

Khi được giới thiệu đến 1 khách sạn ở phường An Hải Bắc, An tiếp tục giả danh là đại biểu Quốc hội, đặt vấn đề có thể mua vé máy bay rời khỏi Đà Nẵng với chủ khách sạn. Tin tưởng, người này gửi An 6 triệu đồng để nhờ mua vé.

Trần Phước An tại cơ quan điều tra

Chưa dừng lại, An tiếp tục hứa khi về Hà Nội sẽ làm giúp một số việc nên chủ khách sạn đưa thêm 10 triệu đồng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền trên, An đi khỏi khách sạn và không quay về.

Nhận tin báo của bị hại, Công an phường An Hải Bắc vào cuộc điều tra và phát hiện An đang ở tại 1 khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương.

Đối tượng này khai vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các chủ khách sạn.

Theo Hồ Giáp

Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật