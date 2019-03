9X chém chết người khi đi đòi nợ

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo xác minh ban đầu, đêm 30/3, anh Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) tổ chức ăn nhậu cùng người cháu tên Cường và 2 người khác tại nhà. Khi đang ăn thì có Huỳnh Ngọc Đức (24 tuổi) cùng 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến gặp Cường để đòi khoản nợ 4 triệu đồng.

Hung khí rơi rớt tại hiện trường. Ảnh: N.T.

Thấy nhóm thanh niên hung hăng, những người nhậu cùng Cường đã chi 4 triệu đồng giúp anh này trả nợ. Sau khi lấy tiền, nhóm thanh niên của Đức cho rằng Cường phải trả thêm 400.000 đồng lãi suất mới hết nợ.

Lúc này, giữa nhóm đòi nợ và Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi xảy ra xô xát, anh Nguyễn Ngọc Trung ra can ngăn thì bị thanh niên tên Đức cầm dao chém tử vong.

Khi 2 người bạn của nạn nhân vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên cầm hung khí đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra vụ việc. Đến rạng sáng 31/3, nghi can Huỳnh Ngọc Đức cùng 2 thanh niên tên Trí và Trường đến công an đầu thú.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An

Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật