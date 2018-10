9X bị truy sát đến chết ở Sài Gòn chăm ngoan, nuôi cả gia đình nghèo

Nhân chứng kể phút 9X bị truy sát đến chết ở Sài Gòn Thấy thanh niên 23 tuổi nằm gục trên xe máy, nhiều người chạy tới thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, người bê bết máu.

Trưa 13/10, người thân dựng rạp, chờ đưa thi thể anh Trần Trung Tuyến (23 tuổi, ngụ quận 8) về lo hậu sự. Anh Tuyến là nạn nhân bị truy sát đến chết trên đường Bến Phú Định hôm qua.

Trụ cột gia đình

Căn nhà nạn nhân nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu hút, ngoằn ngoèo tại phường 15, quận 8. Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30 m2 là nơi trú ngụ của 7 con người.

Ông A Túc (dượng của nạn nhân) cho biết cha và mẹ Tuyến đang ở nhà xác để làm thủ tục đưa con mình về lo hậu sự. Bà con, hàng xóm thì mỗi người một việc, phụ giúp quét dọn nhà cửa, dựng trại để đón Tuyến về.

Khung trại vừa được dựng. Ảnh: Lê Trai.

Theo ông Túc, tối qua, nhiều người quen chạy tới báo Tuyến bị đâm chết trên đường Bến Phú Định. Cha mẹ Tuyến cùng người thân hớt hải chạy tới nhưng công an đang khám nghiệm nên không được vào. Ai cũng đau xót, khóc ngất tại hiện trường.

Người dượng cho biết Tuyến có một người chị và một em trai. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bởi vậy, Tuyến nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Đến khi 19 tuổi, nam thanh niên đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm sau, 9X xuất ngũ, trở về lo làm ăn sinh sống.

“Mẹ Tuyến bị bệnh tiểu đường, hàng ngày bán rau trước nhà. Còn người chị bị ung thư, cha Tuyến cũng tuổi già, không còn sức mưu sinh nên từ lâu Tuyến đã là trụ cột của gia đình”, ông A Túc chia sẻ.

Cũng theo người dượng, Tuyến đang làm thuê ở quận 8. Chiều qua, trên đường đi làm về thì bị sát hại.

Cả xóm bàng hoàng

Dù thi thể nạn nhân chưa được đưa về nhà nhưng hàng xóm đã tới rất đông để phụ giúp, động viên gia đình. Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ.

Trong ký ức của những người hàng xóm, Tuyến là chàng trai ngoan hiền. Dù không bà con, nhưng hay tin 9X gặp nạn, ai cũng xót xa, đến chia buồn và chung tay giúp gia đình nạn nhân.

“Tuyến hiền lắm, sống từ nhỏ tới lớn chưa mất lòng ai. Tuyến gặp ai cũng chào hỏi rất lễ phép nên láng giềng rất mến. Hôm qua nghe tin Tuyến bị giết mà cả xóm ai cũng bàng hoàng ”, hàng xóm tên Huyền nói.

Hàng xóm đến phụ giúp gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Ông A Túc cũng đánh giá cháu mình là người đàng hoàng. Họ không biết nam 9X có mâu thuẫn với ai ngoài đường, nhưng khi về tới nhà, Tuyến là người lễ phép.

“Tôi không biết cháu mình mâu thuẫn gì không mà bọn chúng ra tay quá tàn nhẫn quá. Giờ gia đình chỉ mong công an điều tra, bắt được hung thủ, trị tội trước pháp luật”, ông A Túc nói.

Liên quan đến vụ án mạng, ngày 13/10, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã trích xuất camera dọc tuyến đường, truy xét 2 nghi can gây án.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật