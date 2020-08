9X bị khởi tố vì trộm con gà ven đường

Ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Trung Hiền (26 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hiền bị cảnh sát khởi tố để điều tra. Ảnh: Anh Minh.

Theo cảnh sát, Hiền có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Sáng 31/7, anh ta cầm kéo và ná thun đi dọc các tuyến đường liên xã, tìm tài ai sơ hở để trộm cắp.

Hiền phát hiện con gà của người dân ở ven đường nên lấy ná thun bắn, rồi giấu giấu vào áo. Người dân phát hiện kẻ trộm gà nên đuổi theo.

Hiền cầm kéo đâm, gây thương tích vùng đùi và vai của một người đã đuổi bắt mình. Người dân đã vây bắt, khống chế kẻ trộm giao cho cảnh sát.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật