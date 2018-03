9 giờ truy lùng nghi can bắn chết người trốn giữa rừng

Chiều 28/3, cơ quan chức năng Quảng Ngãi bàn giao ba nghi can liên quan đến vụ án bắn chết người cho Công an tỉnh Kon Tum di lý về địa phương tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra.

Trước đó, chiều 27/3, sau khi bắn chết người ở Kon Tum, 3 nghi can đã lên ôtô bán tải biển số Gia Lai chạy trốn theo quốc lộ 24, hướng về Quảng Ngãi. Nhận tin báo, trung tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an và thượng tá Nguyễn Đình Văn, Phó trưởng Công an huyện Sơn Hà, trực tiếp chỉ huy lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 24B, đoạn qua xã Sơn Kỳ, Sơn Ba.

Khi đến địa phận xã Sơn Kỳ, 3 nghi can phát hiện bị cảnh sát chốt chặn nên lập tức quay đầu ngược về xã Sơn Ba, vứt lại túi da màu đen chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn

Dẫn giải nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết người ra xe đưa từ Quảng Ngãi về Kon Tum chiều 28/3. Ảnh: Minh Hoàng.

Cảnh sát tiếp tục truy đuổi thì các nghi can chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba, để lại xe và chạy bộ vào núi lẩn trốn. Đến 16h30 cùng ngày, công an huyện bắt được Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hai nghi can còn lại lẩn trốn vào rừng.

Trắng đêm truy bắt nghi can

Từ chiều 27 đến 28/3, hơn 100 cảnh sát, bộ đội cùng nhiều chó nghiệp vụ truy lùng hai nghi can bắn chết người đang trốn giữa rừng ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) và huyện Kon Plông (Kon Tum).

Dân làng Sơn Ba (huyện Sơn Hà) thở phào sau khi cảnh sát, bộ đội truy bắt thành công hai nghi can nguy hiểm trốn giữa rừng. Ảnh: Minh Hoàng.

Cán bộ, chiến sĩ thức trắng đêm chia thành nhiều tốp, lập nhiều chốt chặn khắp các lối ra vào khu vực rừng núi xã Sơn Ba, Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà). Trong khi đó, lực lượng cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ lùng sục mọi ngóc ngách núi rừng truy tìm các nghi can.

Nghi can Trần Ngọc Chung. Ảnh: T.G.

Trước tình thế nguy cấp, huyện Sơn Hà yêu cầu cơ quan chức năng thông báo đến các xã, thị trấn tổ chức chốt chặn; đồng thời cảnh giác với nghi can đặc biệt nguy hiểm đang trốn trong rừng ở địa phương.

Tham gia chuyên án truy bắt nhóm nghi can bắn chết người, đại úy Đinh Văn Phoa, trợ lý Tác chiến Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, cho hay suốt đêm anh cùng đồng đội thức trắng tuần tra, truy bắt tội phạm.

"Chúng tôi lập chốt chặn ở ngã ba, ngã tư những đường mòn dẫn vào rừng. Trời càng khuya, sương xuống càng lạnh nhưng anh em động viên nhau bám trụ, giám sát động tĩnh từng ngóc ngách trên rừng ở xã Sơn Ba", ông Phoa bộc bạch.

Người dân thở phào sau khi ba nghi can sa lưới

8h sáng 28/3, trời hửng nắng, sương bắt đầu tan trong từng kẽ lá rừng. Bước nhanh trên đường tuần tra, thượng úy Đinh Văn Hút, trợ lý Chính trị, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, cùng đồng đội bỗng nghe tiếng ho phát ra từ lều tranh mà dân làm rẫy dùng nghỉ trưa hoặc qua đêm, giữa lưng chừng quả đồi phía trước.

Cảnh sát, bộ đội chia làm hai tốp mật phục, bao vây lều tranh nhưng khi đến gần chỉ còn tàn tro của bếp lửa còn ấm. Tiếp tục truy quét thêm vài trăm mét đường rừng, họ phát hiện một người mặc áo trắng và người còn lại mặc áo đen đang trốn trong bụi rậm.

Thượng úy Đinh Văn Hút, trợ lý Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, kể lại khoảnh khắc trấn áp, bắt giữ hai nghi can trốn giữa rừng. Ảnh: Minh Hoàng.

"Chúng tôi dùng loa kêu gọi nghi can đầu thú nhưng cả hai vẫn ngoan cố tiếp tục chạy trốn vào giữa rừng keo nên lực lượng truy bắt phải bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Khoảng 9h30, nhóm trinh sát bắt được Đậu Văn Nhật (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và 30 phút sau tiếp tục bắt giữ Trần Ngọc Chung (33 tuổi, ngụ Nghệ An). Thời điểm bị bắt, hai nghi can không có vũ khí", ông Hút kể.

Theo người dân địa phương, hai nghi can bị bắt trong lúc đang lẩn trốn giữa rừng ở thôn Làng Bung (xã Sơn Ba), cách nơi bỏ lại ôtô khoảng 4 km.

Sau khi truy bắt thành công, cảnh sát đưa các nghi can về trụ sở Ủy ban xã Sơn Ba lấy lời khai. Nhiều người dân đứng bên tường rào theo dõi vụ việc. "Nghe tin cơ quan chức năng đã bắt gọn ba nghi can mà người dân nơi đây thở phào nhẹ nhõm, bớt nỗi sợ hãi", ông Trần Thành (ngụ xã Sơn Ba) mô tả.

Chiều cùng ngày, bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, cho hay địa phương đã thưởng nóng cho lực lượng truy bắt 15 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc, nhanh chóng bắt được ba nghi can liên quan đến vụ án dùng súng bắn chết người ở Kon Tum.

Theo Zing.vn