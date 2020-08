7 người Việt lừa hàng nghìn khách Mỹ mua nước rửa tay

Chiều 18/8, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra của Bộ và Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo qua mạng.

Họ gồm: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy.

"Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Duy Toản cầm đầu nhóm lừa đảo", tướng Xô nói và cho biết những người còn lại trú ở nhiều tỉnh, thành.

Theo ông Xô, việc khởi tố được tiến hành sau khi Bộ Công an và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phối hợp để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia này. Ngoài 4 bị can, 3 người khác đang bị điều tra vai trò liên quan.

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay nhóm lừa đảo bị Công an Hà Nội bắt hôm 11/7 sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Các sản phẩm được nhóm lừa đảo rao bán như nước rửa tay khô hay khăn ướt diệt khuẩn. Ảnh minh họa: Getty.

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ. Sau đó, HSI tại TP.HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ Toản và đồng bọn.

Trong đơn kiện gửi tòa án tại Mỹ hôm 3/8, nhóm lừa đảo người Việt bị cáo buộc điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.

50 bang của Mỹ đã ghi nhận hơn 7.000 nạn nhân. Họ đặt mua sản phẩm từ những trang web nói trên. Các nạn nhân đã trả tiền cho sản phẩm được cho là bán qua các trang web này nhưng chưa bao giờ nhận được hàng đã đặt.

Các đơn kiện còn tố 4 bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Mỹ nhằm thực hiện lừa đảo và trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật.

Các bị can đồng thời cung cấp thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan.

Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD .

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật