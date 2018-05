7 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư phổi sớm bạn không nên xem thường

Ho nhiều

Cứ ho dai dẳng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng khàn giọng, và nếu kéo dài nhiều tuần không khỏi thì nguyên nhân có thể là phổi của bạn đang gặp vấn đề. Mặt khác, đây có thể là một dấu hiệu của bệnh viêm phổi, nhiễm trùng phổi... Một số người do chủ quan lại nghĩ rằng đây chỉ là triệu chứng của bệnh cảm lạnh hoặc dị ứng gây ra nên không đi kiểm tra. Chính điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm phổi, từ đó làm tăng cao nguy cơ ung thư phổi về sau.

Đờm có lẫn máu

Đừng chủ quan khi thấy tình trạng ho ra đờm có lẫn máu bên trong, đây là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Do đó, bạn nên chủ động đi khám ngay khi thấy mình gặp phải dấu hiệu này, kể cả lượng máu lẫn trong đờm rất ít hoặc nhạt màu. Bởi ngoài là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi thì nó còn là dấu hiệu của một số bệnh lý nghiêm trọng trong cơ thể bạn.

Thở nặng nhọc

Thở khò khè, hay khó thở có thể chỉ là một triệu chứng thông thường. Thế nhưng, nếu bạn bỗng cảm thấy khó thở khi bước lên cầu thang mà trước đây không gặp phải tình trạng này thì nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để nhận được lời khuyên tốt nhất. Những triệu chứng này thường có thể do một khối u trong phổi gây cản trở việc hô hấp của bạn.

Đau tay và các ngón tay

Đau tay và mỏi ở các khớp ngón tay cũng có thể là một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi. Biểu hiện rõ nhận thấy nhất là phần da của lòng bàn tay trở nên dày, có màu trắng kèm theo các nếp nhăn rõ rệt. Nếu gặp phải dấu hiệu này thì bạn nên chủ động đi khám bệnh càng sớm càng tốt.

Đau vai

Khi một khối u phổi phát triển và gây áp lực lên phần trên của phổi cùng các dây thần kinh ở nách thì có thể gây ra hiện tượng đau vai. Ngoài gây đau nhức vai thì hiện tượng này còn kéo theo tình trạng ngứa râm ran, đau cả bên trong cánh tay và bàn tay.

Thay đổi bất thường ở mô ngực

Dấu hiệu này thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, đó là tình trạng vùng ngực to lên bất thường do các tế bào bệnh ung thư kích thích tới nội tiết tố. Dù vậy, nữ giới cũng không nên chủ quan xem thường vì ngoài ung thư phổi thì đây còn là một dấu hiệu của bệnh ung thư ở các bộ phận khác.

Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân

Nếu bạn đang không theo một chế độ ăn kiêng hay kế hoạch giảm cân nào mà gặp phải hiện tượng cân nặng giảm xuống đột ngột thì nhiều khả năng là do bệnh ung thư gây ra. Thêm nữa, khẩu vị của bạn thay đổi và cảm thấy không ngon miệng thì có thể kết luận là do một khối u bên trong cơ thể bạn (có thể là khối u phổi). Theo thời gian, khối u này sẽ tăng lên đột ngột do sự trao đổi chất trong cơ thể gặp vấn đề, dẫn đến tình trạng giảm cân đột ngột.

Theo Helino