63 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke

Ngày 4-6, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, cho biết thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, vào lúc 5h ngày 3-6-2019, Công an phường Đông Hưng Thuận và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12 phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 kiểm tra quán Karaoke B.H, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12.

Một số người bị đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Qua kiểm tra đã đưa 119 người nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở điều tra làm rõ. Qua đó đã kiểm tra phát hiện 63 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện Công an quận 12 đã lập hồ sơ đưa trên 40 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, số còn lại xử lý hành chính và thông báo về địa phương để quản lý giáo dục.

