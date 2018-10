6 người sụp bẫy cựu đại úy khi xin "chạy" vào ngành công an

Ngày 23-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Huy (38 tuổi; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2005, Huy công tác tại Trung đội lái xe Tiểu đoàn 1, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Đến tháng 8-2016, Huy chuyển công tác về Công an phường Trà An (quận Bình Thủy), cấp bậc đại úy. Năm 2017, Huy có quyết định của Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho xuất ngũ.

Khoảng năm 2012, trong thời gian công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Huy có hùn tiền kinh doanh mua bán thuốc tây, tuy nhiên do làm ăn không hiệu quả nên phải vay tiền với lãi suất cao để trả nợ, đến năm 2015 thì không còn khả năng chi trả.

Biết nhiều người có nhu cầu xin vào ngành công an, Huy đã lợi dụng việc mình công tác trong ngành, đưa ra thông tin giả là đơn vị đang thành lập bệnh xá cần tuyển dụng công dân vào lực lượng công an nhân dân ở nhiều vị trí. Với thủ đoạn này, Huy đã chiếm đoạt của 6 người với số tiền trên 800 triệu đồng.

