57 "nam thanh, nữ tú" say sưa chơi game bắn cá ăn tiền giữa dịch Covid-19

Ngày 17-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ 57 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá ăn tiền.

Khu vui chơi giải trí do người đàn ông ở TP HCM làm chủ đã cho rất nhiều người đến đây đánh bạc bằng hình thức chơi game ăn tiền. Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 16-8, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Rạch Giá đã kiểm tra hành chính khu vui chơi giải trí game kết hợp quán cà phê trên đường Lê Văn Hưu, phường Vĩnh Bảo do ông Đỗ Ngọc Đ. (50 tuổi; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 57 nam nữ thanh niên đang say sưa chơi game bắn cá và các loại game điện tử khác bằng hình thức ăn tiền. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ các đối tượng tham gia cùng 3 máy game bắn cá, 9 máy game bắn thú, số tiền gần 300 triệu đồng, khoảng 500 kg đồng xu bằng kim loại và nhiều phương tiện công cụ có liên quan.

Khu vực dành chơi game bắn cá khá hoành tráng. Ảnh: Hiền Đệ

Trong số 57 đối tượng tham gia thì có gần phân nửa là phụ nữ. Ảnh: Hiền Đệ

Làm việc với Cơ quan CSĐT, ông Đ. khai nhận đã thuê Phan Thị Kim Thúy (36 tuổi; ngụ huyện Tân Phú, tỉnh An Giang) làm quản lý và 4 nhân viên khác để hoạt động. Mỗi khi có khách đến chơi, các nhân viên có nhiệm vụ bán đồng xu (bằng kim loại) với số tiền 1.000 đồng/1 đồng xu. Khách nạp vào máy game để chơi được quy đổi 1 đồng xu được 10 điểm. Sau khi kết thúc, người chơi sẽ được máy game đổi số điểm ngược lại thành đồng xu theo tỷ lệ tương ứng rồi lấy đồng xu đó đổi thành tiền mặt với chủ tiệm game theo tỷ lệ 100 đồng xu (tương đương 100 ngàn đồng) thì được 90.000 đồng.

Theo NLĐ

