5 nam sinh bán ma túy cho bạn cùng trường

Ngày 27/3, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết vừa khởi tố 6 bị can tại vụ án mua bán trái phép ma túy, trong số này có 5 người là học sinh THPT tại địa bàn.Chiều 18/3, tại thôn Đập, xã Vân Nham, Công an huyện bắt quả tang một học sinh lớp 11 và Sầm Lan Anh (18 tuổi) bán gói ma túy đá cho Tô Văn Quý (20 tuổi) với giá 200.000 đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện bốn người khác có liên quan đều là học sinh lớp 10 và 11. Nhóm này khai đã bán ma túy cho trên 30 người, chủ yếu là học sinh cùng trường.

