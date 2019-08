380 con bạc ở Our city đã được dẫn độ về nước

Vào khoảng 3 giờ sáng nay (1/8), tại KĐT Our city (quận Dương Kinh, Hải Phòng), cơ quan chức năng đã thực hiện việc dẫn độ 380 đối tượng đánh bạc người Trung Quốc. Việc dẫn độ được chia làm 2 đoàn. Đoàn 1 xuất phát lúc 3 giờ sáng và đoàn thứ 2 xuất phát 4 giờ cùng ngày.

Lực lượng Công an dẫn độ 380 con bạc người Trung Quốc về nước.

Tại thời điểm trên, 7 chiếc xe khách loại 45 chỗ và 2 xe 16 chỗ đã có mặt để chở các đối tượng đánh bạc công nghệ cao) bị tạm giữ trước đó) đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn trao trả cho nước bạn.

Được biết, trên mỗi xe 45 chỗ có khoảng 30 người Trung Quốc cùng lực lượng cảnh sát Việt Nam.

Dự kiến, cuối giờ sáng nay, việc trao trả 380 đối tượng trên cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn hoàn tất.

Trước đó, ngày 30/7, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, do Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp định hỗ trợ tư pháp nên khi nào hoàn thiện hồ sơ các trường hợp vi phạm thì cơ quan công an sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 27/7 lực lượng cảnh sát Bộ Công an và CATP Hải Phòng đã đột kích KĐT Our city (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) và phát hiện, tạm giữ 380 đối tượng người Trung Quốc điều hành hoạt động đánh bạc bằng công nghệ cao cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động này.

