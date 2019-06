32 người mất tiền oan vì sập bẫy đi XKLĐ tại Mỹ

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Luận và Lụa quen nhau qua mạng xã hội. Biết Lụa từng đi lao động thời vụ tại Phần Lan, Luận nhờ Lụa giúp mình và người quen đi lao động nước ngoài. Lụa dù không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng vẫn đồng ý với mục đích kiếm tiền tiêu xài và bàn bạc với Luận thu tiền cọc để làm thủ tục xin bảo lãnh và visa đi XKLĐ.

Hai đối tượng Luận và Lụa

Sau đó, Luận gặp anh M (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) và khoe có thể xin đi XKLĐ ở Mỹ trong thời gian 5 năm và có công ty sẽ đứng ra chịu trách nhiệm làm thủ tục. Luận nhờ anh M giới thiệu những người có nhu cầu đi XKLĐ. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Luận đã tự soạn mẫu hợp đồng lao động, phiếu thu tiền và tự khắc con dấu tên Nguyễn Văn Luận với chức danh Giám đốc kinh doanh.

Sau đó Luận hỏi mượn con dấu của người bạn ở một công ty đóng vào các bản hợp đồng và phiếu thu mẫu nhằm tạo sự tin tưởng cho những người có nhu cầu đăng ký đi XKLĐ.

Khi chuẩn bị xong hợp đồng và phiếu thu giả, Luận liên hệ với anh M đề nghị đưa 21 người có nhu cầu đi XKLĐ đến gặp mình tại Nhà khách Ban cơ yếu Chính phủ để ký hợp đồng. Tại đây, Luận hứa hẹn sẽ đưa họ đi XKLĐ tại Mỹ trong vòng 5 năm từ tháng 4-2019 và thu của mỗi người số tiền 23,4 triệu đồng gọi là tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 11-2018, Luận cũng nhờ chị H (ở TP.Vinh, Nghệ An) giới thiệu người có nhu cầu sang Mỹ lao động. Vì tin tưởng nên chị H đã tự ứng ra 298 triệu đồng là tiền cọc của 10 người lao động đưa cho Luận. Sau khi nhận 689,3 triệu đồng, hộ chiếu và giấy khám sức khoẻ của 32 người, Luận đưa cho Lụa 602,7 triệu đồng cùng hộ chiếu để Lụa làm thủ tục xin visa.

Còn giấy khám sức khoẻ thì cất tại nhà riêng và số tiền 86 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ Luận, Lụa đã không dùng tiền xin visa mà mua 1 chiếc xe ô tô Hyundai Grand i10 và chi tiêu cá nhân hết.

Đến đầu tháng 5-2019, người lao động không nhận được thông tin xuất cảnh nên hỏi Luận nhiều lần. Ngày 11-5, Luận và Lụa hẹn người lao động đến phố Nguyễn Chí Thanh để giải thích lí do và hứa hẹn với họ. Nhưng do 2 đối tượng này đã không thống nhất trong lời hứa hẹn nên những người lao động đã sinh nghi và đưa Luận đến Công an phường Láng Thượng để trình báo, còn Lụa thì bỏ về.

Tại Cơ quan Công an, Luận đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình và giao nộp toàn bộ số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án. Ngày 14-5, Hà Thị Lụa cũng đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt đối với công dân có nhu cầu đi XKLĐ cần tìm đến những công ty có uy tín, địa chỉ trụ sở rõ ràng. Không nên tin và giao tiền cho các đối tượng lạ. Cùng với đó, quá trình làm thủ tục xin đi XKLĐ cần đến các Đại sứ quán nơi nước cần đến để làm thủ tục theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cũng đề nghị ai là bị hại của 2 đối tượng trong vụ án trên thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, địa chỉ 382 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gặp điều tra viên Ngô Quốc Tú, số ĐT: 0981.180.296 để phối hợp giải quyết.

Theo CAND Online

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật