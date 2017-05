3 thanh niên 9X vướng lao lý vì cưỡng bức cô gái 20 tuổi

Sáng 31/5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Trọng Vinh (33 tuổi), Đặng Ngọc Hải (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tính (18 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) về hành vi Hiếp dâm.

Trưa 12/4, Vinh chở Hải đi uống cà phê ở khu vực đường Hòn Chồng (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), sau đó gọi thêm chị Ngà (20 tuổi, tên đã đổi) mới quen được 2 hôm đến uống cùng.

Từ trái qua Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Tính và Nguyễn Trọng Vinh. Ảnh: C.A.

Trưa cùng ngày, Vinh rủ cả nhóm đi nhậu. Sau đó, nam thanh niên mua một thùng bia, đồ ăn rồi cả nhóm ra khu vực cạnh nghĩa trang Dốc Dầu (thuộc thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương) để nhậu.

Lúc 17h, Tính tham gia cùng nhóm nhậu trên. Vài giờ sau, thấy Ngà có biểu hiện không tỉnh táo, Vinh và nhóm bạn bàn nhau hiếp dâm cô gái này.

Bị cô gái từ chối "quan hệ", Tính rút dao thủ sẵn trong người kề vào cổ hăm dọa: “Không cho quan hệ tao giết”.

Mặc dù chị Ngà chống cự, van xin nhưng Tính vẫn thực hiện bằng được hành vi thú tính của mình. Sau đó, Vinh, Hải thay nhau lần lượt hiếp dâm Ngà.

Hai hôm sau xảy ra sự việc, cô gái 9X đến cơ quan công an tố cáo. Tại Công an TP Nhà Trang, Tính, Vinh và Hải thừa nhận hành vi mình gây ra.

Theo Công an TP Nha Trang, ngoài vụ việc liên quan đến chị Ngà, nhóm thanh niên còn khai thực hiện một vụ hiếp dâm khác, cũng ở ngay địa điểm gần nghĩa trang Dốc Dầu. “Chúng tôi đang điều tra bị hại theo lời khai của các nghi can. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang nói.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vinh có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Theo Zing.vn