3 cô gái lĩnh án trong vụ đánh ghen kinh hoàng

Chiều 25/3, TAND TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Làm nhục người khác đối với Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, trú phường Trường Thi), Nguyễn Thị Linh (27 tuổi) và Phạm Thị Thùy Dung (28 tuổi, cùng trú đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa, đầu năm 2018, Nguyễn Thị Hoa nghe chị gái mình là Nguyễn Thị Liên tâm sự chồng là Tuấn có quan hệ bất chính với chị Lê Thị Thu Gi. (SN 1990), trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

3 cô gái bị tòa đưa ra xét xử về tội Làm nhục người khác

Chiều 12/6/2018, Hoa rủ Nguyễn Thị Linh đi chơi và đi ăn uống, rồi đi mua nước mắm về làm gia vị để hàng bán. Khoảng 19h30 cùng ngày, cả hai đi đến trước số nhà 79, đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa thì nhìn thấy Gi. đang làm tóc tại tiệm tóc.

Khoảng 20h30 cùng ngày, thấy chị Gi. từ trong quán cắt tóc bước ra, Hoa chạy lại túm tóc kéo Gi. ngã ra đường Cao Thắng. Nguyễn Thị Linh dùng tay cào vào mặt Gi., rồi lột quần, xé áo chị Gi.. Dung chạy lại giằng co với chị Gi.. Khi quần áo trên người Gi. bị Linh lột bỏ, thì Hoa lấy can nước mắm loại 2 lít đổ vào người chị Gi., còn Linh dùng túi ở bột đổ lên người chị Gi..

Chị Gi. bị đáng ghen lột đồ, đổ nước mắm, bôi ớt vào đêm 12/6/2018

Sau đó, Hoa, Dung và Linh đã bỏ mặc chị Gi. không mặc quần áo nằm trên đường và ra về. Chị Gi. được nhân viên cửa hàng đưa vào nhà rửa chất bẩn, mặc quần áo rồi đi trình báo công an. Kết quả giám định thương tích của chị Gi. bị tổn hại 6% sức khỏe.

Tòa cho rằng hành vi nêu trên của các bị cáo đã trực tiếp xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của người khác. Vụ việc này cũng đã gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm các bị cáo trước pháp luật.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Hoa 18 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thị Linh 15 tháng cái tạo không giam giữ và Phạm Thị Thùy Dung 12 tháng cải tạo không giam giữ. Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho chị Gi. 30 triệu đồng.

Ngọc Hưng

