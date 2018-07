20 phút gây trọng tội của người đàn bà giận chồng

Liên quan vụ án bà Trần Thị Liên (46 tuổi) bị cáo buộc giết chồng, nhà chức trách Hà Tĩnh đang triệu tập thêm một thành viên trong gia đình bà Liên để làm rõ vai trò giúp sức dẫn tới án mạng.

Theo tài liệu điều tra, trưa 7/6, trong đám dỗ bố chồng, bà Liên bị chồng là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi) say rượu, chửi bới, đánh vào đầu nên tức giận. Bà sau đó chống cự, gọi thêm một người nữa hỗ trợ, dùng dây trói ông này, nhốt vào buồng tắm.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Đức Hùng

Khoảng 20h cùng ngày, do ông Sơn vẫn tiếp tục chửi bới, bà Liên dùng dây trói và băng dính bịt miệng chồng. 1h30 ngày 7/7, bà lấy áo sơ mi dài tay quấn cổ ông Sơn...

Biết chồng tử vong, bà Liên dùng kéo cắt dây trói và áo, bỏ các vật dụng này vào túi nylon màu đen vứt ra ngoài vườn. Bà sau đó gọi cho các con thông báo bố say rượu bị đột tử, gấp gáp tổ chức mai táng.

Khi tới lo hậu sự, phía họ hàng ông Sơn không tin vào lý do bị đột tử mà bà Liên thông báo nên mời Công an huyện Nghi Xuân khám nghiệm tử thi. Cảnh sát phát hiện trên người ông Sơn có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Áo sơ mi và dây bà Liên dùng để gây án. Ảnh: Đức Hùng

Bà Liên khai cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, bà và ông Sơn đã ly thân bốn năm nay. Thỉnh thoảng nhà có việc, vợ chồng mới về gặp nhau.

Hôm làm đám giỗ bố chồng, do gia cảnh khó khăn, vợ chồng bà không mời họ hàng đến nhà. Ông Sơn đưa bà 1,5 triệu đồng để đi mua đồ cúng. Khi bà từ chối đi thì ông Sơn gây sự, đòi đánh con gái cả đang mang bầu. Bà can ngăn song bị chồng tấn công. Trong cơn bực tức, bà rủ một người con trói ông Sơn, nhốt vào buồng.

Nghi can Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.H

Bà khai ban đầu không có ý định giết chồng. Song tới nửa đêm, ông Sơn liên tục chửi bới thì bà bực tức không ngủ được. Do suy nghĩ bột phát, bà ra tay trong khoảng 20 phút.

Công an Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bà Liên về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

